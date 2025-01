Mercado de criptomoedas perde US$ 900 milhões em 24 horas com impacto de IA chinesa

O mercado de criptomoedas opera em queda nesta segunda-feira, 27, refletindo um movimento de desvalorização mais amplo, atingindo ações de empresas de tecnologia negociadas nos Estados Unidos. Dados da plataforma CoinGlass apontam que, nas últimas 24 horas, o setor de cripto registrou US$ 917,18 milhões em liquidações.

A plataforma ainda que as perdas se espelharam por diversas criptomoedas no setor. O bitcoin lidera, registrando US$ 279,67 milhões em liquidações no período, seguido pelo ether, com US$ 125,48 milhões, pela Solana, com US$ 44 milhões, e pelo XRP, com US$ 38 milhões.

As liquidações levam em conta os mercados de negociação de preços futuros de ativos digitais. Elas ocorrem quando há uma variação brusca nos preços desses ativos, tornando a manutenção de contratos com determinados preços definidos insustentável, deixando os investidores no prejuízo.

Os dados da CoinGlass indicam que a maior parte das perdas se concentrou nos contratos do tipo long, em que há a projeção de que, em uma determinada data, o preço da criptomoeda será maior que o preço no momento em que o contrato foi firmado. Ao todo, foram US$ 824 milhões liquidados.

Mas também houve perdas nos contratos do tipo short, em que há a projeção de que, em uma determinada data, o preço do ativo será menor que o preço no momento da compra do contrato. Nesse caso, as liquidações somaram US$ 92 milhões.

Ao todo, 328 mil investidores foram atingidos pelas perdas, que se concentraram nas corretoras de criptomoedas Binance (US$ 318 milhões), Bybit (US$ 161 milhões), HTX (US$ 156 milhões) e OKX (US$ 138 milhões).

De acordo com analistas, as perdas refletem um movimento de correção de preços desencadeado pelo pessimismo de investidores com relação às ações de empresas de tecnologia negociadas nos Estados Unidos após o lançamento do DeepSeek, um modelo de inteligência artificial chinês.

O DeepSeek chamou a atenção de analistas por oferecer uma boa performance com custo significativamente menor que o de empresas norte-americanas, indicando uma potencial desvantagem competitiva para essas companhias. Devido à correlação ainda existente entre cripto e essas ações, a queda se estendeu para o segmento.