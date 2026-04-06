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Stablecoins de real podem ganhar espaço no Brasil?

Entenda como as stablecoins de real podem facilitar pagamentos, integrar-se ao Pix e ampliar o acesso a operações financeiras locais e internacionais

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 6 de abril de 2026 às 09h30.

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Quais problemas uma stablecoin de real pode resolver? Existe mercado para esse tipo de ativo? Até que ponto a moeda brasileira tokenizada pode facilitar os fluxos financeiros de seus usuários?

No podcast do Future of Money, recebemos Leandro Noel, cofundador da Avenia, plataforma criadora da BRLA, para discutir os possíveis casos de uso de uma stablecoin de real. Desde pagamentos para criadores de conteúdo até a interoperabilidade com o Pix e o interesse de bancos em operações internacionais. Assista à entrevista completa.

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