Stablecoins de real podem ganhar espaço no Brasil?

Quais problemas uma stablecoin de real pode resolver? Existe mercado para esse tipo de ativo? Até que ponto a moeda brasileira tokenizada pode facilitar os fluxos financeiros de seus usuários?

No podcast do Future of Money, recebemos Leandro Noel, cofundador da Avenia, plataforma criadora da BRLA, para discutir os possíveis casos de uso de uma stablecoin de real. Desde pagamentos para criadores de conteúdo até a interoperabilidade com o Pix e o interesse de bancos em operações internacionais. Assista à entrevista completa.

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