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Em US$ 69 mil, bitcoin tem 'forte tendência de alta', aponta especialista

Entenda o cenário técnico e macroeconômico que pode favorecer movimentos de alta para a maior criptomoeda do mundo

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Mariana Maria Silva
Mariana Maria Silva

Editora do Future of Money

Publicado em 6 de abril de 2026 às 10h29.

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Nesta segunda-feira, 6, o bitcoin inicia a semana útil negociado na casa dos US$ 69 mil, após ter atingido os US$ 70 mil durante o final de semana da Páscoa. A maior criptomoeda do mundo pode ter uma "forte tendência de alta", segundo um especialista da Bitget. Apesar disso, o cenário macroeconômico e os conflitos geopolíticos devem continuar no radar de investidores, já que afetam o apetite ao risco dos mercados e podem impactar a cotação de ativos como o bitcoin.

No momento, o bitcoin é cotadoa US$ 69.416, com alta de quase 4% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a criptomoeda já acumula alta de 2,3%.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, ainda sinaliza "medo extremo" entre investidores. Em uma de suas pontuações mais baixas, o índice que vai de 0 a 100 tem 13 pontos nesta segunda-feira, 6.

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"O movimento do bitcoin para US$ 69 mil, com mais de US$ 140 milhões em liquidações de posições vendidas em poucas horas, reflete uma forte tendência de alta, sustentada por uma rápida cobertura de shorts e por um reposicionamento mais amplo no curto prazo. O ether tem se mantido firme ao lado do bitcoin, indicando a continuidade da rotação para os principais ativos digitais, à medida que os traders reagem à melhora das condições de mercado no universo cripto. O petróleo abriu em alta, com o Brent subindo 1,6% para US$ 110,74 e o WTI atingindo US$ 112,25, enquanto as preocupações com a oferta permanecem ligadas a possíveis interrupções relacionadas ao conflito entre EUA, Israel e Irã, além do fechamento do Estreito de Ormuz", disse Gil Herrera, diretor de estratégia e operações da Bitget para América Latina.

"Relatos sobre um possível cessar-fogo de 45 dias seguem relevantes, já que qualquer desescalada crível teria impacto direto nos preços das commodities e nas expectativas de volatilidade no curto prazo nos mercados globais. A combinação da alta do petróleo com a continuidade da força no mercado cripto sugere que os ativos digitais seguem resilientes, mesmo com o risco macroeconômico ainda elevado. A dinâmica atual de preços indica que o mercado cripto continua absorvendo a incerteza global por meio de liquidez ativa e alavancagem controlada, em vez de uma redução generalizada de risco", acrescentou.

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