Stablecoin FDUSD perde paridade com o dólar após acusações de bilionário cripto

A stablecoin FDUSD, também conhecida como First Digital USD, perdeu na última quarta-feira, 2, a sua paridade com o dólar. O caso ocorreu após o bilionário Justin Sun compartilhar nas redes sociais uma acusação contra a emissora da criptomoeda, assustando investidores.

Mais conhecido por fundar o blockchain Tron, Justin Sun é um dos mais famosos e influentes nomes do mercado cripto. O bilionário fez uma publicação no X, antigo Twitter, em que disse que o First Digital Trust, responsável pelo ativo, estaria "na prática, insolvente".

Sun afirmou que o First Digital Trust estaria "incapaz de cumprir com pedidos de compensações por clientes". Ele também pediu que "reguladores e autoridades tomem medidas rapidamente para resolver esses problemas e evitar maiores perdas" para os investidores.

A acusação do bilionário fez com que a FDUSD tivesse uma forte queda de valor, em um movimento de venda no mercado. Com isso, ela perdeu pela primeira vez a paridade com o dólar. Por ser uma stablecoin, 1 unidade de FDUSD sempre precisa valer US$ 1.

Para isso, os criadores das stablecoins constroem reservas que garantem essa paridade. A acusação de Sun indica que a criptomoeda não contava com reservas suficientes, o que na prática significaria que os clientes estavam com ativos que valiam menos que o imaginado.

A onda de vendas fez com que o valor da criptomoeda caísse, resultando na perda de paridade. Entretanto, o First Digital Trust também fez uma publicação nas redes sociais em que negou as acusações de Sun. A organização disse que a stablecoin de US$ 2,5 bilhões conta com reservas suficientes.

De acordo com a publicação, as reservas são formadas por títulos do Tesouro dos Estados Unidos. A organização classificou a acusação de Sun como uma "campanha de difamação" e afirmou que vai processar o bilionário para proteger seus direitos e reputação.

A FDUSD é mais conhecida no mercado por ser usada na corretora de criptomoedas Binance, que reúne 94% de todas as unidades em circulação.. O ativo chegou a valer US$ 0,94, mas a resposta do First Digital Trust ajudou a criptomoeda a se recuperar. Atualmente, ela vale US$ 0,9945, próxima à paridade com o dólar.

Apesar da negativa, Sun voltou a criticar o projeto, dizendo que a insolvência era uma "afirmação factual" e pedindo que os parceiros do projeto encerrem suas relações "o mais rápido possível para proteger os seus ativos".

As acusações do bilionário surgiram após a revelação de que a TrueUSD, uma outra companhia de stablecoins que entrou em falência e foi auxiliada por Sun, teve as suas reservas "mal administradas" pelo First Digital Trust, segundo informações de um processo em Hong Kong.

