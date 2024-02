Solana supera BNB e assume posto de 4ª maior criptomoeda do mercado

O sol, criptomoeda nativa do blockchain Solana, superou a cripto BNB nesta semana e se tornou a quarta maior criptomoeda do mercado em termos de capitalização. O movimento ocorre poucos meses após o ativo superar o XRP e assumir a quinta posição entre os maiores tokens do mundo.

A Solana superou o BNB após disparar cerca de 7,56% na última terça-feira, 13, chegando ao preço de US$ 112,52. A capitalização de mercado de US$ 49,36 bilhões do ativo é 1,74% maior que a de US$ 48,5 bilhões do BNB, com base nos dados do CoinMarketCap.

A valorização da Solana ocorreu no mesmo dia em que o Índice de Medo e Ganância das Criptomoedas atingiu seu nível mais alto desde novembro de 2021, quando o bitcoin chegou ao valor recorde de US$ 69 mil. O pico do índice ocorreu um dia depois que o bitcoin ultrapassou US$ 50 mil pela primeira vez desde dezembro de 2021.

A criptomoeda conseguiu superar o BNB apesar da rede Solana ter sofrido uma interrupção por algumas horas em 6 de fevereiro. Apesar da recente interrupção, a criptomoeda valorizou 19,99% nos últimos sete dias e está atualmente 57% abaixo de seu recorde histórico de US$ 260,06, registrado em 6 de novembro de 2021.

Ao mesmo tempo, o smartphone Chapter 2 da Solana Mobile atingiu 100 mil encomendas em regime de pré-venda em 12 de fevereiro, uma marca atingida em menos de 30 dias. Em comparação, a Solana levou quase um ano para vender 20 mil dos seus primeiros smartphones Solana Saga.

Após o marco, a janela de pré-encomenda para comprar o novo telefone da Solana por US$ 450 será encerrada em 14 de fevereiro, anunciou a Solana Mobile no X, antigo Twitter. Os smartphones começarão a ser enviados para os compradores no início de 2025.

Por outro lado, o BNB tem lutado para ganhar força na esteira dos contínuos desafios regulatórios enfrentados pela corretora de criptomoedas Binance, especialmente nos Estados Unidos. A Binance ajudou na criação do BNB e é bastante associada com o ativo, apesar de não ter nenhum controle atualmente no seu funcionamento.

Em 12 de fevereiro, a data do anúncio da sentença do fundador e ex-CEO da Binance Changpeng Zhao foi adiada de 23 de fevereiro para 30 de abril. Zhao está atualmente em liberdade condicional sob uma fiança de US$ 175 milhões e está impedido de deixar os Estados Unidos.

