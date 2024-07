Criptomoedas hoje: apetite ao risco aumenta e um ativo se destaca em meio a recuo generalizado

Nesta sexta-feira, 19, as principais criptomoedas falharam em dar continuidade ao movimento de alta desencadeado pelo atentado ao ex-presidente norte-americano Donald Trump. Enquanto apresentam lateralidade ou leve recuo, uma criptomoeda se destaca ao se manter no “verde”: SOL, da rede Solana.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 64.794, com alta de quase 0,3% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. A principal criptomoeda do mercado voltou a subir levemente após um recuo de aproximadamente 1% durante a madrugada e o início da manhã desta sexta-feira, 19. Nos últimos sete dias, o bitcoin ainda acumula alta de 12,2%.

Outras criptomoedas entre as maiores do mundo por valor de mercado como ether, XRP e Cardano ainda apresentam recuo de aproximadamente 1%, 4% e 3%, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Solana (SOL) se destaca

No entanto, quem se destaca no momento é a SOL, da rede Solana. A criptomoeda, que já foi destaque ao subir mais de 800% em 2023, agora é cotada a US$ 166,31, com alta de 3,8% nas últimas 24 horas.

“A alta de 19,35% do bitcoin desde a primeira semana do mês indica um aumento de apetite ao risco no mercado, com a criptomoeda agora sendo negociada em uma lateralização com extremos US$ 64.800 e US$ 62 mil”, comentou João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

“Mesmo nesse cenário de lateralização, comum após altas extensas, SOL se destaca. Observando os maiores criptoativos, SOL é o único que apresenta performance positiva nas últimas 24h, e 32% no mesmo período da alta do bitcoin”, acrescentou ele à EXAME.

“Com uma média de 200 milhões de transações diárias e 1,9 milhões de endereços ativos, Solana tem se destacado como um dos principais blockchains de alta performance, devendo ficar no radar dos investidores conforme o mercado cripto segue sua tendência de alta”, recomendou o especialista.

