Investidores preveem "alta esplêndida" após bitcoin ultrapassar US$ 66 mil

O preço do bitcoin ultrapassou US$ 66 mil nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Isso aconteceu após o medo dos investidores sobre a venda de bitcoin pelo governo alemão esfriar e o atentado contra Donald Trump elevar as chances do candidato pró-cripto vencer as eleições norte-americanas.

No entanto, há temores de que o preço do bitcoin possa cair para US$ 58 mil à medida que a Mt. Gox começou a mover US$ 6 bilhões em moedas de sua carteira para vários endereços.

Apesar disso, analistas de mercado acreditam que a trajetória de crescimento “pós-halving” do bitcoin ainda está em jogo.

Vamos analisar algumas das razões pelas quais os analistas acreditam que o mercado de alta do bitcoin ainda está em andamento.

O prêmio da Coinbase vira positivo

A quebra definitiva do bitcoin acima de US$ 66 mil pode acontecer mais cedo do que o esperado, já que a compra à vista na Coinbase Pro tem aumentado.

De acordo com a FalconX Research, o Índice de Prêmio da Coinbase, que mede a diferença entre o preço do bitcoin na Coinbase Pro e na Binance, virou positivo e subiu para 0,1%, “níveis vistos pela última vez em meados de maio.”

Isso significa que a compra na Coinbase parece estar se fortalecendo em comparação com outras exchanges como a Binance.

Uma leitura positiva no Índice de Prêmio da Coinbase pode ser um precursor de suporte a longo prazo. Por outro lado, um prêmio negativo indica uma forte venda à vista na Coinbase.

O chefe de pesquisa da FalconX Research, David Lawant, acredita que o preço do bitcoin está se preparando para um “rali massivo” semelhante ao testemunhado entre outubro de 2023 e março deste ano, quando o bitcoin subiu aproximadamente 170%, de US$ 26 mil para estabelecer um novo recorde histórico de US$ 73.835.

“Algo me diz que os próximos 6-12 meses serão esplêndidos — e provavelmente voláteis.”

Fluxos de capital crescentes em produtos de investimento em bitcoin

Outro fator que está fazendo os traders acreditarem que a corrida de alta do bitcoin não acabou são os fluxos contínuos em produtos de investimento em bitcoin.

“Os Fluxos Líquidos Acumulados de ETFs atingiram um novo recorde histórico na semana passada”, declarou o autor e analista independente Timothy Peterson em um post de 15 de julho na plataforma social X.

Peterson disse que, com essa métrica, ele está precificando o Bitcoin em US$ 71.000. Isso significa que a demanda crescente de investidores institucionais provavelmente terá um impacto positivo no preço do bitcoin.

Colocando isso em contexto, o estrategista sênior de investimentos da Bitwise, Juan Leon, disse que os mais de US$ 16 bilhões em fluxos para ETFs de bitcoin à vista no período de seis meses desde seu lançamento em 11 de janeiro “é mais do que os fluxos de capital soberano para qualquer país durante o segundo semestre de 2023.”

Leon explicou que “a forte demanda institucional por bitcoin está sendo impulsionada não apenas por ETFs de bitcoin à vista (mais de US$ 15 bilhões em fluxos), mas também pelos futuros de bitcoin da CME, que atingiram novos máximos no segundo trimestre.”

Da mesma forma, o último Relatório Semanal de Fluxos de Fundos de Ativos Digitais da CoinShares revelou que os produtos de investimento em ativos de Bitcoin registraram os quintos maiores fluxos semanais já registrados, com US$ 1,347 bilhão de entradas durante a semana encerrada em 12 de julho, levando os fluxos acumulados no ano a um recorde de US$ 17,221 bilhões.

O chefe de pesquisa da CoinShares, James Butterfill, atribuiu os altos fluxos à recente queda no preço do BTC para US$ 53.000, dizendo que os investidores aproveitaram a “fraqueza do preço” do Bitcoin para comprar mais nas quedas.

“Acreditamos que a fraqueza do preço devido às vendas de Bitcoin pelo governo alemão e a uma mudança de sentimento devido ao CPI abaixo do esperado nos EUA levaram os investidores a aumentar suas posições.”

O bitcoin se recupera de sua faixa pós-halving

Do ponto de vista técnico, o analista anônimo de bitcoin, Rekt Capital, argumentou que o último reteste do bitcoin de US$ 65 mil resultou em uma mudança significativa na tendência.

O bitcoin recuperou com sucesso a “faixa de reacumulação pós-halving”, disse Rekt Capital em um post de 16 de julho no X.

O analista estava se referindo à faixa de negociação do bitcoin nas semanas seguintes ao evento de halving do Bitcoin que ocorreu em abril.

“A importância desta recuperação não pode ser subestimada”, disse.

Analistas do provedor de dados de criptomoedas Ecoinometrics disseram que três meses após o halving, o bitcoin estava sendo negociado no fundo da faixa de crescimento.

“Quase três meses após o quarto halving, é hora de algo acontecer”, eles declararam, estabelecendo metas ambiciosas para o preço do bitcoin.

“Bem, assumindo a mesma taxa de crescimento dos três ciclos anteriores, esperaríamos que um bitcoin valesse entre US$ 140 mil e US$ 4,5 milhões por moeda, começando a partir de US$ 63 mil.”

