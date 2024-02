Após disparar 900% em 2023, Solana despenca com falha na rede blockchain

Nesta terça-feira, 6, o blockchain da Solana passou por uma “grande interrupção”, fazendo com que o preço da SOL, criptomoeda nativa da rede, despencasse. Em 2023, a Solana subiu cerca de 900% e iniciou janeiro com recordes em volumes de transação.

No momento, a SOL é cotada a US$ 93,88, com queda de 4,41% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. A criptomoeda, que é a quinta maior do mundo em valor de mercado, havia disparado cerca de 900% em 2023. Já em 2024, acumula queda de 7,5%.

O que aconteceu na Solana?

O blockchain da Solana passou por uma “grande interrupção” pela primeira vez em quase um ano nesta terça-feira, 6. A causa teria sido um problema com uma atualização de software para validadores. Os validadores são responsáveis por confirmar as transações na rede.

“Solana Mainnet-Beta está passando por uma degradação de desempenho, a progressão do bloco está atualmente interrompida, os principais engenheiros e validadores estão investigando ativamente”, disse Laine, um validador Solana, em uma publicação no X (antigo Twitter). A rede social tem sido usada para publicar atualizações sobre o caso:

Engineers from across the ecosystem are investigating an outage on mainnet-beta. This thread will be updated as more information becomes available https://t.co/rfeioQ6BG9 — Solana Status (@SolanaStatus) February 6, 2024

De acordo com a conta Solana Status, os engenheiros lançaram uma nova atualização de software para validadores, versão v1.17.20, que aborda “um problema que causou a parada do cluster”.

"Embora não seja a primeira vez que um evento assim ocorre, devemos considerar que a rede Solana encontra-se em fase beta, ou seja, em período de testes. Mesmo que interrupções momentâneas representem contratempos para o ecossistema do blockchain no curto prazo, Solana foi submetida a diversos testes de estresse recentemente. Podem ser usados como exemplos os períodos de resgate dos recentes airdrops JUP e WEN, que resultaram em um volume excepcional de transações por segundo sendo processadas sem falhas significativas na rede”, comentou João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

SOL vai continuar caindo?

"Quanto ao impacto no preço do criptoativo, deve-se avaliar se essa interrupção afetará o ecossistema no longo prazo. Caso o incidente não tenha consequências significativas no blockchain, é improvável que ele provoque movimentos de queda prolongados no valor da SOL", concluiu Galhardo à EXAME.

