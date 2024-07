Embedded Finance: conheça a nova tendência de serviços financeiros em empresas

Alguns já acreditam que todas as empresas vão virar fintechs em algum momento. Essa revolução financeira em empresas que não são do setor tem se tornado cada vez mais comum por meio dos serviços Banking as a Service e Embedded Finance.

Para explicar esses conceitos e como eles podem ser aplicados no seu negócio para aumentar a fidelização dos clientes e crescimento da empresa, recebemos Sebastian Galvão, CTO da Swap, empresa de infraestrutura de tecnologia financeira que tem como missão simplificar a criação e o lançamento de novas fintechs.

Inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative as notificações para não perder nenhuma novidade! Ou se preferir, nos acompanhe no Spotify:

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas do BTG Pactual e a curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok