Solana supera XRP e é a 5ª maior criptomoeda do mercado; entenda a alta

A Solana atingiu nesta semana um marco importante para o projeto: a criptomoeda superou o XRP e agora é a quinta maior do mundo em termos de capitalização de mercado. Além disso, o ativo agora ameaça o BNB, com um cenário favorável que pode levá-lo à quarta posição. No ano, ela acumula uma valorização de 873%, segundo dados do CoinGecko.

Além disso, a nova marca atingida pelo projeto se deve principalmente a uma forte valorização registrada desde novembro. Nos últimos 30 dias, a criptomoeda acumula uma valorização de quase 70%, com um dos melhores desempenhos entre as 20 maiores criptos do mercado em termos de capitalização total.

O desempenho da Solana se assemelha, inclusive, ao XRP, que foi superado pela criptomoeda agora em dezembro. Já em julho, o cenário foi outro: o ativo chegou a valorizar 80% em um único dia após a vitória da empresa responsável pela moeda digital, a Ripple, em um processo contra a SEC. Desde então, porém, a performance do token não teve grandes picos de valorização.

Por que a Solana está subindo?

Para João Galhardo, analista da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual, a valorização da Solana está ligada a um sentimento positivo do mercado em geral, mas "performance acima da média pode ser atribuída principalmente a dois fatores distintos", que fizeram com que a moeda descolasse de outros ativos e subisse mais.

"O primeiro fator está relacionado à tecnologia da rede Solana. Sua arquitetura monolítica e características estruturais únicas permitem que o blockchain mantenha taxas baixas e alta velocidade de transação, destacando-a como uma das poucas plataformas escaláveis na prática", explica.

"Paralelamente, seu ecossistema tem expandido de forma surpreendente, com o Total Value Locked (TVL) da rede tendo triplicado nos últimos dois meses", ressalta. Um exemplo desse aumento de atividade é a forte valorização de diversos tokens não-fungíveis (NFTs) e projetos criados no blockchain, como a criptomoeda meme Bonk, que disparou nas últimas semanas.

Entretanto, Galhardo destaca que a Solana estava "extremamente descontada devido à superestimação do mercado em relação à dependência da FTX, finada corretora que possuía grandes quantidades de Solana para liquidar".

Após a falência da empresa e a divulgação do plano de recuperação judicial com venda de ativos, o mercado esperava que o despejo de unidades da moeda aumentasse demais a oferta e puxasse seu preço para baixo, resultando em uma forte desvalorização.

"Apesar dos temores de pressão vendedora, dados de blockchain sugerem que a FTX já liquidou grande parte de suas posições, atenuando o impacto negativo esperado sobre o criptoativo", comenta o analista. Ou seja, a expectativa negativa dos investidores não se confirmou, abrindo margem para um retorno de investimentos e valorização.

Nesse cenário, Galhardo afirma que "consigo enxergar a Solana se mantendo no top 5 de criptomoedas ao decorrer deste ciclo" de valorização, indicando um cenário positivo no curto prazo.

