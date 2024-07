BNDES anuncia financiamento de R$ 4,5 bi de 32 jatos da Embraer à American Airlines

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) irá financiar a compra de 32 jatos comerciais E175 produzidos pela Embraer e adquiridos pela American Airlines. O contrato, no valor de R$ 4,5 bilhões foi fechado por meio do BNDES Exim Pós-embarque, linha de crédito direto do Banco para comercialização de bens nacionais destinados à exportação.

A negociação foi anunciada nesta sexta-feira, 19, durante uma cerimônia na sede de Embraer, em São José dos Campos (SP) com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin; do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho; e do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, entre outras autoridades.

“O financiamento vai contribuir para acelerar a produção e exportação das nossas aeronaves à American Airlines e impulsiona o processo de neoindustrialização do Brasil, aumentando a inovação e a competitividade do país”, afirmou Francisco Gomes Neto, presidente e CEO da Embraer.

Compra foi prevista em março

No início do ano, a American Airlines anunciou um pedido de 90 jatos E175, com direitos de compra de outros 43. As aeronaves serão entregues com 76 assentos. Caso todos os diretos de compra sejam exercidos, o acordo vai superar US$ 7 bilhões, conforme preço de lista.

“O BNDES é o maior parceiro da Embraer e já apoiou a exportação de mais de 1.300 aeronaves desde 1997. São financiamentos que ultrapassam US$ 25 bilhões ao longo dos anos. A manutenção desse apoio contribui para que a empresa brasileira continue sendo uma das três maiores do mundo em produção de aviões, gerando empregos qualificados e renda no Brasil”, disse o presidente do Banco, Aloizio Mercadante.