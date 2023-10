Blockchain Solana atinge novo recorde e criptomoeda dispara mais de 20%

A sol, criptomoeda nativa do blockchain Solana, se distanciou das principais criptos do mercado nos últimos dias e acumula uma forte valorização, de 20%. E, por trás desse desempenho positivo, está uma continuidade da expansão da rede, que atingiu um novo recorde para o ano de 2023.

Dados divulgados pela plataforma DeFiLlama apontam que a Solana obteve no último domingo, 1º, o maior nível de valor total bloqueado (TVL, na sigla em inglês) na rede em 2023. O termo se refere ao total de fundos atualmente em circulação nos diferentes aplicativos hospedados na rede.

O valor é o maior para o blockchain desde novembro de 2022, pouco antes de uma forte queda e fuga de usuários causada pela falência da FTX, uma grande apoiadora da Solana. Entretanto, o maior TVL do projeto foi registrado em novembro de 2021, com US$ 9,6 bilhões, em meio a um mercado fortemente aquecido.

Agora, e apesar do recorde anual, o TVL registrado foi consideravelmente menor, de US$ 333 milhões. Os dados apontam um crescimento constante dessa métrica nos últimos dias, indicando um fluxo positivo de capital para os diferentes projetos abrigados pela rede.

Crescimento da Solana

Os dados do DeFiLlama apontam que, dos cinco projetos com maior TVL na rede, três estão ligados à prática de staking, uma forma de renda passiva com criptoativos a partir do depósito em um blockchain. Entre eles está o Lido, que oferece staking de diferentes criptomoedas, incluindo o ether.

Além deles, fecham o ranking a Solend, uma plataforma de empréstimos com criptoativos, e a Orca, um projeto de corretora descentralizada de criptomoedas. Os cinco maiores projetos da rede registraram crescimento de mais de dois dígitos nos últimos sete dias.

Com esse desempenho, a criptomoeda da Solana conseguiu descolar do resto dos principais ativos do mercado. O bitcoin, por exemplo, acumula ganhos de 5,7% nos últimos sete dias, enquanto o ether registra uma valorização de 4,6%. Dados do CoinGecko mostram que a sol possui a maior alta entre as 45 maiores criptomoedas do mercado.

