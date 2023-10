Bitcoin ultrapassa US$ 28 mil e deixa 34 milhões de carteiras no lucro

Dominando 48,8% do mercado cripto, o bitcoin subiu mais de 4,34% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. A principal criptomoeda volta a subir de forma significativa à medida que investidores se animam com o lançamento dos primeiros ETFs de futuros de ether nos EUA e uma possível aprovação de um ETF de bitcoin à vista, ambos inéditos no país.

Bitcoin hoje

Cotado a US$ 28.380 no momento, o bitcoin tem seu maior preço das últimas seis semanas e sobe 4,34% nas últimas 24 horas. Nos últimos sete dias, a maior criptomoeda do mundo em valor de mercado subiu 8,56%. Desde o início de 2023, o bitcoin acumula alta de quase 63%.

O número de carteiras no lucro com bitcoin também é o maior das últimas seis semanas. Cerca de 34,1 milhões de carteiras estão no lucro com bitcoin no momento, de acordo com dados do Glassnode.

Já o ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, também surfou na onda de otimismo depois da estréia do primeiro ETF de futuros de ether nos EUA. Cotado a US$ 1.716, o ether sobe 1,70% nas últimas 24 horas. Nos últimos sete dias a alta é de 9%, enquanto desde o início de 2023 a segunda maior criptomoeda do mundo em valor de mercado acumula alta de 40%.

"Desde sexta-feira, com as notícias de que ETFs de futuros de ether começariam a ser negociados na segunda, o mercado foi ganhando cada vez mais tração. Quando olhamos para o mercado à vista, vemos uma força compradora que após muito tempo voltou a dar as caras, diferentemente dos últimos movimentos de alta que tivemos”, disse Lucas Josa, analista de criptoativos do BTG Pactual, à EXAME.

“Contudo, apesar desse ânimo no curto prazo, especialmente com os novos ETFs de futuros de ether e as discussões sobre uma possível aprovação de um ETF de bitcoin à vista ainda esse ano, ainda temos um cenário macro muito complexo, com eventos muito importantes que precisam ser acompanhados ao longo desta semana, como a divulgação do Payroll", acrescentou Josa.

Para além de bitcoin e ether, se destacam entre as principais criptomoedas Cardano e Solana, que sobem, respectivamente, 2,08% e 3,14% nas últimas 24 horas. De acordo com dados do CoinMarketCap, entre as 20 maiores criptomoedas por valor de mercado, a Chainlink se destaca com um movimento contrário: a 18ª maior cripto perde 2,29% nas últimas 24 horas.

