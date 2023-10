Relatório da Visa indica ‘três grandes oportunidades no metaverso’; descubra quais

O Centro de Inovação da Visa na América Latina e Caribe, em parceria com a Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI), lançou recentemente um relatório apontando “três grandes oportunidades no metaverso” e como empresas podem explorá-las em uma “Nova era de interações digitais e desenvolvimento econômico”.

Intitulado “Desbloqueando o potencial do metaverso”, o relatório faz um panorama do Metaverso, suas perspectivas futuras e o impacto da convergência entre Web3, computação espacial, realidade virtual e realidade aumentada (RV-RA), e IA generativa nas aplicações da vida real.

De acordo com a Visa, empresas podem criar experiências imersivas e contribuir “para que todos prosperem neste mundo digital competitivo”.

O metaverso surgiu como uma nova tecnologia em 2021, ainda que o termo seja bem mais antigo e frequente livros de ficção-científica. No entanto, ainda muito dependente de óculos de realidade virtual e outros acessórios, o tema não obteve o sucesso esperado até o momento.

Mas “com os recentes avanços, especialmente no setor de computação espacial, o metaverso vem se transformando rapidamente em uma realidade tangível”, destacou Roberta Isfer, diretora executiva de inovação para a América Latina e Caribe da Visa.

Três grandes oportunidades

Jogos eletrônicos, comércio de varejo e educação

De acordo com a pesquisa, jogos eletrônicos, comércio de varejo e educação são as três grandes oportunidades no metaverso atualmente. Além da Visa, outras pesquisas já apontaram os jogos eletrônicos como o principal fator que impulsionará a adoção de tecnologias como blockchain e NFTs no futuro.

“A pesquisa destaca a importância de uma abordagem gradual para educar os consumidores, desenvolver casos de uso viáveis e garantir a segurança. Há cada vez mais soluções financeiras baseadas em blockchain sendo disponibilizadas aos consumidores, incluindo pagamentos transfronteiriços, tokenização de ativos do mundo real e a transferência de titularidade de um carro ou casa“, disse Lindsay Lehr, diretora geral da Payments and Commerce Market Intelligence.

“Com a Web3 e o metaverso, esses casos de uso do mundo real poderão ocorrer em mundos virtuais, para fontes de valor físicas e digitais, desbloqueando novas fontes de liquidez, riqueza, comércio e negócios. O aumento do uso de blockchain e de moedas digitais no comércio físico do mundo real e na Web2 desbloqueará naturalmente cada vez mais possibilidades para o metaverso“, acrescentou.

Para que este futuro tecnológico e virtual seja possível, no entanto, empresas do setor precisam priorizar seus esforços em relação a experiência do usuário, acessibilidade, interoperabilidade, escalabilidade, integração de blockchain e desenvolvimento de marcos regulatórios robustos e seguros para o setor.

