'ETPalooza': gestora espera onda de aprovação de ETFs de criptomoedas nos EUA

Matt Hougan, CIO da gestora Bitwise, afirmou nesta terça-feira, 16, que o mercado vai entrar em breve em um "ETPalooza". O termo faz referência ao festival Lollapalooza e a ETPs, produtos ofertados em bolsas, para projetar uma onda de aprovações de ETFs de criptomoedas nos Estados Unidos.

O executivo afirmou que o mercado de criptomoedas deve ter uma forte alta nas últimas semanas de setembro, mesmo com uma sazonalidade no mês que historicamente resulta em quedas e lateralidade de preços. Ele espera que a liberação de ETFs mude esse cenário.

"Observar o mercado de criptomoedas agora é como assistir ao programa pré-jogo do Super Bowl. Tudo está caminhando para uma recuperação espetacular de fim de ano, com cortes de juros, aumento nos investimentos em produtos negociados em bolsa, crescentes preocupações com o dólar e um impulso incrível na tokenização e nas stablecoins", ressaltou.

Mas Hougan comenta que "como investidores, ficamos em grande parte presos à espera de algo". E ele acredita que a aprovação de ETFs inéditos de criptomoedas pela SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos) será o catalisador que o mercado está aguardando.

O CIO da Bitwise destacou que muitos avanços regulatórios importantes para o mercado de criptomoedas levam tempo para trazer todos os benefícios positivos esperados para o setor. Mesmo assim, ele espera que os novos ETFs trarão ganhos imediatos para diversos ativos.

Atualmente, a SEC avalia pedidos de lançamento de ETFs de Solana, XRP, litecoin, dogecoin, Chainlink e outras criptomoedas. Pelas próprias regras do regulador, a SEC deve ser obrigada a tomar uma decisão sobre o pedido até o final deste ano, e a tendência é de aprovação.

Se isso se concretizar, o mercado ganharia em poucos dias dúzias de novos fundos de investimento em criptomoedas que, até então, estavam afastadas de fatias importantes do mercado. Esse "desbloqueio" de mercados potenciais seria um ganho expressivo para o setor.

Hougan também espera que o sinal verde da SEC implique em uma aceleração do ritmo de criação de ETFs de criptomoedas nos Estados Unidos, incluindo fundos multiativos. A partir daí, o segmento poderia crescer rapidamente, resultando em uma onda de investimentos no setor.

"A adoção de padrões genéricos de listagem pela SEC é um momento de 'amadurecimento' para as criptomoedas, um sinal de que alcançamos as grandes ligas. Mas também é apenas o começo", avalia.

