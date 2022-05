Segunda consecutiva: LUNA não foi a 1ª criptomoeda de Do Kwon a colapsar

Em meio à crise na rede Terra, novas descobertas foram feitas sobre o criador das criptomoedas UST e LUNA, que despecam nesta quarta-feira, 11. De acordo com informações apuradas pela CoinDesk, Do Kwon estaria envolvido em um projeto de criptomoeda anterior, que assim como este, fracassou.

Durante a semana, o mundo presenciou a queda da rede Terra. Tudo começou quando o pessimismo do mercado cripto mais amplo gerou uma pressão vendedora na stablecoin UST, o que acabou fazendo com que ela perdesse a sua paridade com o dólar norte-americano. As stablecoins são criptomoedas de valor estável que acompanham o valor de um determinado ativo, neste caso o dólar.

A maioria delas possui grandes reservas na moeda fiduciária, mas a UST funciona de forma diferente. Seu valor é garantido por meio de um algoritmo programado. Ou seja: para emitir um dólar em UST, o mesmo valor em LUNA deve deixar de existir. O mecanismo deu certo por um tempo e a demanda por UST foi um dos fatores que impulsionou a LUNA até os US$ 119.

No entanto, UST e LUNA causam a infelicidade de investidores desde o início da semana, quando o projeto começou a desmoronar. Milhares de investidores pediram por medidas que possam resolver o problema, levando as palavras “Terra” e “LUNA” para os Trending Topics do Twitter nesta quarta-feira, 11.

Enquanto o cofundador Do Kwon não tem muita opção além de emitir mais LUNA, os repórteres da CoinDesk Danny Nelson e Sam Kessler fizeram uma descoberta alarmante sobre seu passado. De acordo com ex-funcionários da Terraform Labs, o criador da rede Terra estaria envolvido em mais um projeto de stablecoin algorítmica fracassado: o Basis Cash.

A Basis Cash também foi uma criptomoeda estável, de funcionamento parecido com a UST, lançada em meados de 2020 pelas personalidades anônimas “Rick” e “Morty”, inspirados no desenho animado de mesmo nome. Baseado na Ethereum, o projeto foi abandonado e faliu pouco tempo depois, deixando um prejuízo de US$ 54,5 milhões.

Hyungsuk Kang, ex-engenheiro de software da Terraform Labs, afirmou ao CoinDesk que a Basis Cash era, na verdade, um projeto paralelo de alguns dos criadores da Terra, incluindo ele mesmo e Do Kwon, que responderia pelo pseudônimo de “Rick”.

A Anchor é uma pirâmide? pic.twitter.com/5gwsunZ3IV — Future of Money (@futofmoney) April 4, 2022

De acordo com o ex-funcionário, a Basis Cash não foi um projeto levado a sério por Kwon. “Basis Cash não foi testado no momento e nem tínhamos certeza [de que funcionaria]”, disse Kang. Kwon “queria apenas testá-lo. Ele disse que este era um projeto piloto para fazer isso”, revelou.

Kang deixou a Terraform Labs para construir o seu próprio projeto, chamado Standard Protocol. No entanto, outro ex-funcionário da empresa por trás do blockchain Terra confirma as afirmações. Sob condição de anonimato, o ex-funcionário afirmou que Do Kwon era “Rick” e ele e outros fundadores da Terraform Labs foram responsáveis pelo projeto do Basis Cash.

Além disso, a CoinDesk também revisou os logs de bate-papo internos do “Basis Cash Korea (BCK)” nos quais Kwon se refere a si mesmo como “Rick”.

"Ei, só o Rick fala palavrão nesse chat", dizem as mensagens de Do Kwon, acompanhadas de um palavrão em inglês.

A diferença entre os casos é que, desta vez, o estrago causado pelo colapso da rede Terra é muito maior. As criptomoedas que conquistaram lugares privilegiados no ranking de capitalização causam perdas expressivas aos seus investidores. A LUNA, que chegou aos US$ 119, agora é cotada em US$ 1,65, enquanto a UST permanece abaixo de US$ 1, cotada em US$ 0,69.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok