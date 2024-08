SEC ameaça processar o OpenSea, maior marketplace de NFTs do mundo

Compras de criptoativos no Brasil dobram em um ano e já somam US$ 10,7 bilhões em 2024

Entre janeiro e julho de 2024, brasileiros compraram US$ 10,7 bilhões em criptomoedas, contra US$ 792 milhões em vendas; no mesmo período de 2023, foram US$ 6,1 bilhões em compras e US$ 180 milhões em vendas