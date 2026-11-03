Mercado Bitcoin continua fora do ar mais de 24h após ataque hacker

Mais de 24 horas depois do ataque hacker que desviou US$ 36,3 milhões (o equivalente a quase R$ 200 milhões) do Mercado Bitcoin, a plataforma da corretora de criptomoedas brasileira continua fora do ar.

No último pronunciamento, a exchange afirmou que os ativos dos clientes estão garantidos e não serão afetados.

Além disso, o MB afirmou que conseguiu bloquear US$ 12,9 milhões dos US$ 36,3 milhões comprometidos.

“O trabalho de rastreamento e bloqueio dos ativos continua, em várias frentes. Estamos atuando junto a protocolos e corretoras globais para identificar e congelar recursos ligados ao ataque, além de solicitar o bloqueio de endereços em outros serviços onchain", declarou a corretora.

Não há previsão de quando o acesso dos clientes à plataforma será restabelecido. O MB diz apenas que a intenção é "restabelecer os serviços gradualmente", à medida que cada funcionalidade passar pelas verificações de segurança necessárias.

"Isso pode significar que algumas operações voltem antes de outras. Vamos comunicar cada etapa com antecedência, explicando quais serviços estarão disponíveis e eventuais limitações. Sabemos da importância de liberar o acesso o quanto antes. Estamos trabalhando para que isso aconteça o mais rápido possível", diz a corretora.

Relembre o caso

Ontem, o MB sofreu um ataque hacker, que estimativas iniciais afirmavam ter atingido US$ 40 milhões em ativos.

O ciberataque chamou atenção por ocorrer apenas quatro dias depois do ataque hacker à Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo, que teve US$ 6,3 bilhões desviados na semana passada.

Em comunicado oficial, o MB afirmou que "identificou" e "conteve" um incidente de segurança em um de seus sistemas.

"Como medida preventiva de proteção, depósitos e saques estão temporariamente suspensos. Nossas equipes estão mobilizadas investigando o caso, rastreando os ativos e coordenando as medidas junto às autoridades competentes", afirmou a companhia.

As investigações ligadas ao caso mostraram que a emissora de stablecoins Tether bloqueou perto de US$ 3,7 milhões em stablecoins conectadas aos endereços investigados, impedindo novas transferências dos recursos.

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