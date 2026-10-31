Saque de bitcoin do hacker da Binance supera a tesouraria corporativa da Coinbase

Os invasores por trás do ataque de US$ 6,3 bilhões à Binance detinham na sexta-feira mais bitcoin do que a exchange de criptomoedas Coinbase mantinha para investimento e operações no fim de setembro.

A empresa de análise de blockchain Bitquery rastreou 18.270 bitcoins, no valor aproximado de US$ 1,4 bilhão, até 19 endereços vinculados ao invasor.

A Coinbase informou deter 17.954 BTC para investimento e 117 BTC para operações em 30 de setembro, totalizando 18.071 BTC. O saque do hacker da Binance superou esse total em 199 BTC. As participações da Coinbase não incluem os BTC que a exchange mantém para seus clientes.

A BitcoinTreasuries.net classifica a Coinbase em oitavo lugar entre as empresas de capital aberto por quantidade de bitcoin, com base em seu saldo de investimento de 17.954 BTC.

A Binance confirmou na sexta-feira que havia sofrido um ataque de US$ 6,3 bilhões e afirmou que cerca de US$ 3 bilhões em ativos roubados haviam sido congelados. A exchange se comprometeu a cobrir todas as perdas.

A empresa de inteligência sobre blockchain TRM Labs atribuiu o ataque ao grupo de hackers TraderTraitor, da Coreia do Norte. A Binance afirmou que os investigadores haviam descoberto pontos adicionais de invasão depois de inicialmente suspeitarem de um laptop comprometido pertencente a um engenheiro de DevOps.

Segundo a Bitquery, 17 dos endereços de Bitcoin dos invasores detinham 1.000 BTC cada, enquanto as moedas restantes estavam em outras duas carteiras. Os BTC foram roubados das carteiras quentes da Binance durante uma invasão que afetou nove blockchains em menos de quatro horas na quinta-feira.

A Bitquery também rastreou 508.621 ether até os invasores no mesmo registro desta sexta-feira, 30, superando os 495.362 ETH que a BitcoinTreasuries.net atribui à The Ether Machine, que ocupa o terceiro lugar em sua lista de detentores corporativos de ether.

Os invasores roubaram inicialmente 200.630 ETH e acumularam o restante trocando stablecoins e outros tokens roubados, acrescentou a Bitquery.

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