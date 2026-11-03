Bitcoin cai aos US$ 77 mil em dia de eleição nos EUA

O bitcoin opera em queda nesta terça-feira, 3, com os investidores atentos às eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. A expectativa é que o partido Democrata consiga maioria tanto na Câmara quanto no Senado, algo que enfraqueceria o presidente dos EUA, Donald Trump, e possivelmente a agenda pró-cripto do republicano.

Desde a semana passada, o mercado cripto sofre com notícias negativas, como a do ataque hacker que desviou US$ 6,3 bilhões da corretora de criptomoedas Binance, na quinta-feira, 29. Foi o maior roubo a partir de um ciberataque da história, embora a empresa já tenha retomado os saques e diga que os fundos dos clientes estão seguros.

Às 10h48 (horário de Brasília) o bitcoin caía 0,7% em um período de 24 horas, cotado a US$ 77.396.

Em relatório, a consultoria Vault Capital lembra que se a semana atual fechar com desvalorização do BTC será a quinta consecutiva de queda. As recuperações do preço da criptomoeda têm sido cada vez menores, o que leva a uma leitura de que houve rompimento de suporte.

"O mês ainda tem 27 dias pela frente, mas o primeiro sinal é de continuidade, não de virada. Para o mensal mudar de figura, novembro precisa fechar acima de US$ 78.500, onde está a média móvel exponencial de 21 meses", afirma Marco Aurélio de Camargos, CIO da Vault.

Já Noah Cheung, country manager da Bitget para o Brasil, diz que o mercado está cauteloso, porque além das eleições de meio de mandato nos EUA e as oscilações no petróleo, também há muita expectativa pelo Relatório de Emprego dos EUA, que sai na sexta-feira, 6.

"Os dados serão acompanhados de perto em busca de sinais sobre a força do mercado de trabalho e a evolução dos salários. Uma pressão adicional sobre os rendimentos pode alimentar a inflação de serviços e influenciar as expectativas em relação à política monetária do Federal Reserve", avalia.

ETFs e indicadores

Ontem, foi registrado um saldo líquido negativo de US$ 398,6 milhões nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin à vista dos EUA. Foi o segundo pregão consecutivo com saída de capital neste tipo de fundo.

O único alvo do fluxo vendedor foi o IBIT, da gestora BlackRock, com US$ 405,3 milhões de excesso de vendas de cotas em relação às compras.

Nos ETFs da criptomoeda ether, por sua vez, o saldo foi negativo em US$ 139,7 milhões. Este foi o sexto pregão consecutivo com saída de capital dos fundos de ETH.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas subiu dos 33 para os 35 pontos desde a véspera. Assim, o sentimento do mercado saiu se mantém na zona de predomínio do "medo".

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok