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Binance diz que hackers usaram entrevista de emprego falsa e IA em ataque

FBI e empresas de análise blockchain atribuíram o roubo de US$ 6,3 bilhões a um grupo de hackers ligado ao governo da Coreia do Norte, mas irmã de Kim Jong-Un nega

Uma nota oficial da Binance disse que as equipes da corretora estão cientes dos reportes de um incidente de segurança e estão investigando (Imagem gerada por IA/EXAME)

Uma nota oficial da Binance disse que as equipes da corretora estão cientes dos reportes de um incidente de segurança e estão investigando (Imagem gerada por IA/EXAME)

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 15h21.

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A corretora de criptomoedas, Binance, informou nesta terça-feira, 3, que o ataque hacker que levou ao desvio de US$ 6,3 bilhões da companhia começou com uma falsa entrevista de emprego a um de seus engenheiros.

O funcionário, que a exchange não nomeou, foi abordado em uma plataforma legítima de emprego por alguém que se dizia diretor de projetos, e participou de duas entrevistas. Ao final da segunda entrevista, ele recebeu um link para baixar uma "tarefa" para verificar se estava apto ao cargo.

No entanto, o link continha um código malicioso que permitiu aos hackers terem acesso ao notebook do engenheiro da Binance.

"O malware empregava técnicas sofisticadas de ofuscação e evasão, incluindo a substituição de um componente de uma ferramenta de desenvolvimento legítima por uma versão maliciosa, a fim de executar comandos e estabelecer comunicação com um servidor externo controlado pelo atacante", disse a corretora.

A partir daí, em 20 de outubro, os hackers usaram uma ferramenta de inteligência artificial interna para, a partir do notebook comprometido, obter controle sobre os computadores de um engenheiro de DevOps e de um engenheiro de software de carteira.

Então, o cibercriminoso acessou o computador do engenheiro de software e usou as credenciais roubadas do engenheiro de DevOps para acionar um script malicioso e começar a transferir os fundos de carteiras da Binance com acesso à internet (hot wallets).

O que a Binance fez para corrigir a vulnerabilidade?

De acordo com a Binance, desde então as seguintes medidas foram tomadas:

  • Reconstrução do sistema de carteira afetado em um novo ambiente.
  • Reconstrução da ferramenta interna de IA afetada e os controles de acesso.
  • Substituição dos dispositivos afetados.
  • Desativação de credenciais e tokens associados aos engenheiros afetados.
  • Conclusão de varreduras de segurança aprimoradas em todos os dispositivos dos funcionários.
  • Aprimoramento da detecção de anomalias comportamentais baseada em IA.
  • Reforço dos controles de risco do serviço de carteira.
  • Trabalho em conjunto com autoridades policiais, empresas de inteligência em blockchain e parceiros do setor para rastrear e bloquear os ativos afetados.

A Binance diz que também está contratando especialistas independentes em cibersegurança para realizar uma análise abrangente do incidente. A empresa também afirmou que ampliará o investimento em detecção baseada em IA e criará um fundo de pesquisa em segurança com empresas líderes em IA, participantes do setor e firmas de segurança, com foco na segurança de IA em ambientes de blockchain.

A postagem da exchange explicando a cronologia e a forma como o incidente foi realizado sofreu críticas de usuários na rede social X (Twitter). Muitos questionaram como alguém com acesso indireto a US$ 6 bilhões na empresa pôde fazer uma entrevista de emprego em um computador com acesso aos sistemas da companhia e conseguiu fazer um download de um programa externo livremente nessa máquina.

"O fato de você permitir que seus engenheiros baixem e instalem softwares a partir de sites aleatórios em dispositivos da empresa é chocante", disse um usuário.

Hacker norte-coreano

Especialistas em cibersegurança e o FBI atribuíram o ataque hacker sofrido pela Binance a um grupo de cibercriminosos norte-coreanos conhecido como TraderTraitor. De acordo com a autoridade policial dos Estados Unidos, atores desse grupo, que é ligado ao governo da Coreia do Norte, foram observados convertendo os ativos roubados na criptomoeda ether.

Contudo, Kim Yo-jong, a irmã do líder norte-coreano, Kim Jong-Un, negou as afirmações e disse que os EUA estavam tentando criar uma imagem para o mundo da Coreia do norte como um Estado Cibercriminoso.

Além do FBI, a empresa de análise de blockchain TRM Labs também atribuiu o ataque à Binance ao grupo TraderTraitor.

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