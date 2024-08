Investidor paga US$ 90 mil para transferir US$ 2 mil em Ethereum; entenda o que aconteceu

Um usuário desconhecido de criptomoeda parece ter acidentalmente gasto US$ 90.000 em taxas de gás em uma transferência simples de US$ 2.200 em ether.

O usuário gastou 34,26 ETH em taxas de gás (equivalente a US$ 89.200 aos preços atuais) para transferir 0,87 ETH, no valor de apenas US$ 2.262, de acordo com dados do Etherscan citados em um post de 11 de agosto no X por um usuário pseudônimo chamado DeFiac.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

No momento da publicação, as taxas de gás na rede Ethereum estavam em mínimas anuais entre 2 e 4 gwei, o que significa que uma transferência de ETH deveria custar no máximo US$ 5. Em termos percentuais, o usuário pagou mais de 1.783.900% a mais.

Transações chamadas de “fat finger” (erros de digitação) não são incomuns no espaço cripto.

Em 10 de outubro de 2023, um trader de NFT pagou impressionantes 1.055 ETH (no valor de US$ 1,6 milhão na época) por um NFT que custava apenas US$ 1.000.

BTG revela quais as melhores criptomoedas para investir no segundo semestre! Acesse gratuitamente

ONDE INVESTIR EM CRIPTO NO 2º SEMESTRE? DESCUBRA NESTE RELATÓRIO GRATUITO

Em 6 de abril, um colecionador do OpenSea gastou 100 ETH (US$ 191.000 na época) em uma emissão de NFT gratuita, gerando acusações de wash trading.

Não são apenas os participantes de varejo que cometem erros com transferências. Em maio de 2021, a exchange de criptomoedas baseada em Singapura, Crypto.com, acidentalmente enviou US$ 7 milhões para Thevamanogari Manivel, uma usuária australiana da exchange.

Manivel nunca relatou o erro e usou os fundos para comprar uma mansão multimilionária em Melbourne e enviou cerca de US$ 4 milhões para uma conta bancária no exterior. Ela foi condenada a 209 dias de prisão por “negociação com os lucros de um crime”.

Nem sempre é um erro de digitação

Embora o pagamento excessivo de taxas de gás na mainnet Ethereum possa ter sido acidental, também pode ter sido uma forma sofisticada de lavagem de dinheiro.

O usuário precisaria estar ciente de qual validador Ethereum estaria validando a transação em questão e garantir que ela fosse submetida no bloco correto.

A partir daí, o usuário anônimo precisaria trabalhar em estreita colaboração com esse validador para garantir que os fundos não fossem distribuídos para a entidade errada.

Em um relatório de outubro de 2023, a empresa de staking de criptomoedas Northstake descobriu que o total de atividades ilícitas e de alto risco em três protocolos de staking de Ethereum e algumas áreas da mainnet girava entre 0,46% e 1,56%.

Embora esse número seja relativamente baixo, a Northstake afirmou que isso leva a preocupações de entidades reguladas que desejam explorar protocolos de staking líquido e finanças descentralizadas baseadas em Ethereum de forma mais ampla.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok