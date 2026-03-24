Risco quântico existe, mas nem todas as carteiras cripto são vulneráveis

O risco quântico para investidores de bitcoin é real, mas nem todas as carteiras são vulneráveis, e as pessoas mais bem posicionadas para resolver isso já estão trabalhando no problema, segundo o analista da Galaxy Digital, Will Owens.

Owens afirmou em um relatório na quinta-feira que, em teoria, um computador quântico poderia derivar chaves privadas a partir de chaves públicas, permitindo que um invasor se passe pelo proprietário, falsifique uma assinatura e roube moedas.

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No entanto, ele argumenta que nem todas as carteiras estão igualmente expostas a esse risco.

“Na verdade, a maioria das carteiras não é vulnerável hoje. Os fundos só estão em risco quando as chaves públicas são expostas on-chain”, disse.

Owens explicou que isso cria duas principais formas de exposição: carteiras cujas chaves públicas já estão visíveis e carteiras cujas chaves públicas são reveladas no momento do gasto.

A ameaça da computação quântica para o setor cripto tem sido debatida há anos como um possível ponto de inflexão. Computadores avançados capazes de quebrar criptografia poderiam, em teoria, revelar chaves de usuários, expor dados sensíveis e roubar fundos.

Desenvolvedores estão lidando ativamente com os riscos quânticos

Críticos argumentam que a ameaça dos computadores quânticos é exagerada, já que a tecnologia ainda estaria a décadas de distância de se tornar viável, e instituições financeiras tradicionais provavelmente seriam atacadas antes do Bitcoin.

Owens também destacou discussões online alegando que desenvolvedores do Bitcoin Core estariam ignorando propostas relacionadas ao tema, como o soft fork BIP 360, mas afirmou ter encontrado o contrário, observando que o “ritmo de propostas aumentou significativamente desde o final de 2025”.

“Contrariando algumas críticas públicas, nossa análise encontrou um trabalho substancial de desenvolvedores abordando vulnerabilidades quânticas e suas possíveis mitigações”, disse.

“O ecossistema agora possui um conjunto concreto e em amadurecimento de propostas que cobrem todo o problema. Essas propostas não são teóricas. Estão sendo ativamente desenvolvidas, revisadas e debatidas por alguns dos contribuidores mais experientes do ecossistema Bitcoin.”

Outros participantes da indústria também sugeriram soluções. O analista Willy Woo afirmou em novembro passado que manter Bitcoin em uma carteira SegWit por vários anos pode ajudar a mitigar riscos relacionados à computação quântica.

Governança ainda deve representar um desafio

Quando a comunidade de desenvolvedores chegar a uma solução pós-quântica, Owens afirmou que isso provavelmente apresentará um desafio, já que “o Bitcoin não tem CEO, conselho ou autoridade central que possa impor uma atualização de software”.

“Mas a natureza dessa ameaça específica — externa, técnica e universal em seu impacto — alinha incentivos de uma forma que disputas anteriores sobre a direção econômica do Bitcoin não conseguiram”, disse. “Todos os participantes honestos da rede, de mineradores a holders e exchanges, têm interesse financeiro direto na segurança contínua da rede.”

“Para os investidores, a principal conclusão é simples: o risco é real, mas reconhecido, e as pessoas mais capacitadas para resolvê-lo estão trabalhando nisso.”

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