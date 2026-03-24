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Abaixo de US$ 70 mil, bitcoin está 'preso em ambiente de incerteza'

Especialista aponta incerteza para o cenário atual do bitcoin, citando tensões geopolíticas e expectativas monetárias indefinidas

(Bruno Faiotto/Exame)

(Bruno Faiotto/Exame)

Mariana Maria Silva
Mariana Maria Silva

Editora do Future of Money

Publicado em 24 de março de 2026 às 11h27.

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Nesta terça-feira, 24, o bitcoin é negociado abaixo de US$ 70 mil, faixa de preço que se tornou um importante suporte psicológico para investidores nos últimos meses. A maior criptomoeda do mundo ainda acumula queda de quase 50% desde sua máxima histórica de 2025 e estaria presa em um "ambiente de incerteza", segundo um especialista da Bitget.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 69.888, com queda de 1,1% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a criptomoeda acumula queda de mais de 5%.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza "medo extremo" em 11 pontos, uma de suas pontuações mais baixas.

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"O bitcoin segue preso em um ambiente de incerteza, refletindo o choque entre tensões geopolíticas e expectativas monetárias ainda indefinidas. O ativo continua sem força direcional clara. Os sinais de demanda mais fraca começam a aparecer: os fluxos para ETFs à vista desaceleraram significativamente, caindo de mais de US$ 790 milhões na semana anterior para cerca de US$ 152 milhões, enquanto os volumes de negociação também perderam tração", disse Guilherme Prado, country manager da Bitget.

"Isso sugere um apetite mais cauteloso por parte dos investidores institucionais. Do ponto de vista técnico, o viés de curto prazo permanece neutro, com inclinação baixista. O bitcoin ainda negocia abaixo das médias móveis exponenciais de 50, 100 e 200 dias, mantendo a tendência mais ampla sob pressão. No lado da alta, a primeira resistência relevante está em US$ 72.221 (EMA de 50 dias), seguida por uma zona de oferta próxima a US$ 74.465 e pelo topo de março em US$ 76 mil. Um rompimento consistente acima desses níveis poderia reabrir espaço para uma movimentação até a região de US$ 78 mil, próxima da EMA de 100 dias", acrescentou.

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