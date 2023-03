Rede Globo vai distribuir NFTs da novela Toda as Flores para espectadores

A Rede Globo revelou detalhes sobre uma promoção que vai distribuir tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) de artes digitais dos personagens da novela Todas as Flores. A ação será exclusiva para pessoas que já assistiram à primeira fase da novela e começa nesta sexta-feira, 24.

A promoção recebeu o nome de "Sinta a sua essência" e estará disponível até o dia 17 de abril. Para participar, os interessados precisarão ter mais de 18 anos, ser assinantes de planos anuais ou bianuais do Globoplay, já ter assistido a novela até 19 de março e participar de um quiz que será enviado via WhatsApp.

Além disso, será necessário ter assistido a pelo menos 40 minutos ininterruptos do último capítulo da primeira fase da novela, que foi lançada em 2022. Uma vez que todos os requisitos sejam cumpridos, os participantes poderão receber um NFT com uma arte de um dos personagens da novela.

De acordo com a Rede Globo, serão disponibilizadas artes digitais dos personagens Diego (interpretado por Nicolas Prates), Maira (Sophie Charlotte), Mauritania (Thalita Carauta), Rafael (Humberto Carrão) e Vanessa (Letícia Colin). É possível escolher entre as artes de cada personagem.

A emissora também informou que escolheu o blockchain Eluvio para armazenar os NFTs que serão distribuídos. A rede já foi usado em outros projetos de empresas de comunicação recentemente, com destaque para a Fox, uma das maiores dos Estados Unidos.

Globo e NTFs

Pelas regras da promoção, cada CPF poderá obter apenas um colecionável digital. Além disso, há uma oferta limitada de 10 mil criptoativos, com a ação podendo acabar antes dependendo do estoque. Por isso, a Globo recomenda que os participantes sejam "ágeis no resgate" das artes.

Apesar de informar que os NFTs são intransferíveis, a Globo incluiu nas regras de participação o valor de cada arte digital, de R$ 0,5. Com isso, o valor total da premiação será de R$ 5 mil, considerando os 10 mil tokens criados. O resgate pode ser feito até 20 de abril.

A iniciativa não é a primeira da maior emissora de televisão do Brasil no mundo dos tokens não-fungíveis. Em fevereiro deste ano, ela anunciou o lançamento e distribuição de NFTs dos participantes da terceira temporada do reality show The Masked Singer Brasil.

