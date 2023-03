Após estreia, grandes investidores da cripto da Arbitrum acumulam R$ 17,31 milhões

As especulações em torno da liberação gratuita (airdrop) do criptoativo da Arbitrum, 0 ARB, continuam, e a atividade na rede blockchain mostra que os caçadores de "dinheiro grátis" consolidaram em apenas dois endereços na rede um total de US$ 3,3 milhões (R$ 17,31 milhões, na cotação atual) em ARB inicialmente distribuídos em 1.496 carteiras.

De acordo com dados da plataforma de análise Lookonchain, uma carteira recebeu 1,4 milhão de ARB enviada de 866 endereços. A conta então adicionou todo o ARB recebido na corretora descentralizada (DEX, na sigla em inglês) Uniswap, atuando como provedor de liquidez.

Os 1,4 milhão de tokens ARBs equivalem a cerca de US$ 2 milhões no momento. Já uma outra carteira recebeu 933.375 ARB de 630 endereços diferentes que estavam elegíveis para receber gratuitamente o criptoativo, que somam aproximadamente um total de US$ 1,38 milhão.

Enquanto a plataforma de análise descreveu os endereços como dois “super caçadores de airdrop”, os membros da comunidade não puderam deixar de formular suas próprias teorias sobre quem estava por trás das atividades ono blockchain após o evento de quinta-feira, 23.

Alguns membros do Cripto Twitter teorizaram que isso pode ser obra de membros da equipe do projeto, enquanto outros acham que o acumulador pode ser um hacker. Outro membro da comunidade acredita que tal concentração pode provocar uma queda significativa nos volumes de transações, prejudicando o projeto.

Enquanto alguns manifestaram sentimentos negativos sobre tamanha concentração, outros elogiavam os esforços dos chamados caçadores de airdrop, intitulando-os “deuses do airdrop”. Outro acredita que quem está por trás desses endereços gastou muito tempo e capital cultivando os números.

Liberação do ARB

O hype por trás do airdrop do criptoativo ARB também chegou aos mercados de balcão (OTC, na sigla em inglês). Em 21 de março, usuários qualificados para o airdrop já haviam começado a vender seus tokens nos mercados OTC antes da listagem oficial do ARB nas corretoras de criptomoedas.

Enquanto isso, além de membros íntegros da comunidade, os hackers também tentaram se aproveitar do frenesi em torno do airdrop. Em 24 de março, alguns endereços de carteiras falsas hackeadas foram usados para roubar US$ 500.000 em tokens ARB de usuários que conseguiram resgatar o ativo.

