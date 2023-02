Globo lança NFTs de The Masked Singer Brasil; tokens podem custar até R$ 55 mil

A Rede Globo lançou no último domingo, 19, uma coleção de tokens não fungíveis (NFTs) da terceira temporada do reality show “The Masked Singer Brasil”. Os criptoativos podem ser comprados, vendidos ou trocados pela plataforma criada para o programa, onde já estão disponíveis os personagens desmascarados: Coelho, Broco Lee, Milho de Milhões, Circo, Romeu e Julieta, Filtro de Barro, DJ Vitória Régia, Abelha-Rainha, Galo, Capivara, Professor Coruja, Os Suculentos, Dinossauro, Vovó Tartaruga.

Ao todo, cada personagem possui quatro versões, sendo uma gratuita, a “Essencial”, com mil unidades de cada mascarado, e outras três categorias que são divididas por níveis de raridade: Raro, Épico e Mítico, que possuem 75%, 20% e 5% de chance de serem encontrados, respectivamente.

Pelo que apresentava a plataforma na sexta-feira, 24, o personagem Coelho, por exemplo, qualificado como “o showman mais enigmático que você pode conhecer”, teve todas as vendas iniciais concretizadas e se encontrava com 125 revendas ativas, no valor total de pouco mais de R$ 460 mil, sendo o preço mais baixo de R$ 3,81 e o mais alto de pouco mais de R$ 55,2 mil, o que representava uma média de preço de R$ 3.684.

Mas havia NFTs mais baratos, como o desmascarado da semana, Romeu e Julieta, criado em 293 unidades entre Raro, Épico e Mítico, dos quais 207 ainda se encontravam disponíveis. Segundo os dados da plataforma, o NFT mais caro custava R$ 27,66 e o mais barato respondia por R$ 1,99, o que equivalia a uma média de R$ 14,49 incluindo as sete vendas secundárias.

Quem também está de olho no mercado de NFTs é a plataforma de streaming de música Spotify, que anunciou esta semana o destravamento de músicas por meio de carteiras Web3 dos detentores de NFTs Creepz de usuários do sistema Android baseados nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Austrália e Nova Zelândia.

