Rali de criptomoedas ganha força após recorde do bitcoin e atinge altcoins

Criptomoedas menores também estão disparando no mercado, seguindo os passos do bitcoin, que estabeleceu um novo recorde de preço na última terça-feira, 5. Um índice que rastreia a metade inferior das 100 maiores criptomoedas está cerca de 60% mais alto no último mês, em linha com o avanço de 56% do bitcoin.

Durante o mesmo período, o valor total dos tokens saltou mais de US$ 800 bilhões, de acordo com o rastreador de dados CoinGecko.

Observadores de mercado argumentam que há sinais crescentes de maior interesse de investidores e de especuladores migrando dos maiores ativos digitais para rivais menores, também conhecidas como altcoins, que tradicionalmente costumam disparar na sequência de movimentos de alta do bitcoin.

Leia também: Recorde fez bitcoin dobrar de preço no passado

Criptomoedas como o ether têm se aproximado de suas máximas históricas, reflexo do intenso foco no bitcoin com o lançamento de fundos negociados em bolsa (ETFs) da criptomoeda, um marco para o ativo nos Estados Unidos, bem como uma redução iminente no crescimento de seu suprimento graças ao halving.

Criptomoedas "memes" como Shiba Inu, Floki, dogwifhat, Pepe e Bonk lideraram os gráficos de desempenho de sete dias no CoinGecko, com ganhos de cerca de 150% ou mais até às 9h20 de quarta-feira em Londres. O bitcoin foi negociado a US$ 67.250, um pouco abaixo do recorde de US$ 69.192 alcançado na terça-feira nas negociações nos EUA.

Embora alguns entusiastas das criptomoedas possam racionalizar a tendência dos ativos meme como parte da migração de investimentos para além do bitcoin, outros veem o movimento como majoritariamente especulativo.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok