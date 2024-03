'As mulheres na América Latina não têm mais medo de investir em criptomoedas', destaca executiva

A crescente participação das mulheres no mercado de criptomoedas da América Latina está se tornando cada vez mais evidente, com mais de um milhão de traders femininas ativamente envolvidas na negociação de ativos digitais, de acordo com Gracy Chen, diretora administrativa da Bitget.

Em uma entrevista exclusiva ao Cointelegraph Brasil, Chen destaca os fatores que contribuem para esse aumento de interesse, incluindo a conscientização crescente, iniciativas educacionais e a facilidade de acesso ao mercado.

Chen também explora os desafios enfrentados pelas mulheres que desejam entrar no mercado de bitcoin e criptomoedas e como sua participação está moldando o cenário dos investimentos na região. Confira a entrevista completa.

Cointelegraph Brasil (CTBR): Quais fatores contribuíram para o crescente interesse das mulheres na América Latina em investir em criptomoedas?

Gracy Chen (GC): Estou feliz em observar o progresso impressionante feito por mulheres latino-americanas na negociação de criptomoedas. Hoje, mais de um milhão de traders femininas locais estão negociando ativamente na Bitget e utilizando ativos digitais.

As mulheres na América Latina não têm mais medo de investir em criptomoedas. Elas possuem conhecimentos básicos substanciais sobre bitcoin, ether, e outras criptomoedas, incluindo as criptomoedas meme, e conseguem explicar as diferenças entre blockchains e por que um token específico pode ser promissor.

Esse aumento de interesse é impulsionado pela crescente conscientização em geral e iniciativas educacionais em particular. Além disso, notamos um fator social significativo em jogo, já que muitas mulheres estão compartilhando informações sobre criptomoedas com suas amigas, familiares e colegas.

No entanto, esse progresso não seria alcançável sem as recentes melhorias na acessibilidade ao mercado. Agora, tudo que você precisa fazer para comprar ou enviar criptomoedas é ter um Pix (no caso do Brasil) seu cartão bancário e acesso à internet.

O surgimento de exchanges com integração com fiat e caixas eletrônicos onde você pode comprar criptomoedas mesmo sem um cartão bancário democratizou ainda mais o acesso. Essa acessibilidade, combinada com o aumento da conscientização, na minha opinião, se tornou o principal fator impulsionador do crescente interesse das mulheres no investimento em criptomoedas.

CTBR: Você acha que finanças pessoais e fatores econômicos locais também contribuem para esse crescimento?

GC: O cenário financeiro e as condições econômicas nos países latino-americanos obrigam frequentemente as pessoas a explorar alternativas para acumulação de riqueza e segurança financeira.

O acesso limitado a serviços bancários tradicionais, moedas locais voláteis e instabilidade econômica podem incentivar indivíduos a buscar oportunidades de investimento alternativas, como criptomoedas. Além disso, a capacidade de controlar diretamente suas finanças e acessar mercados globais pode capacitar alguém a enfrentar desafios econômicos de forma mais eficaz.

Criptomoedas e Messi

CTBR: A Bitget anunciou uma parceria com Leo Messi. Esse tipo de parceria tem realmente algum impacto na percepção dos usuários e nas mulheres especificamente?

GC: Lionel Messi é, sem dúvida, uma lenda do futebol, e sua popularidade mundial é imensa, especialmente nos países latino-americanos. Você sabia que o alcance de Messi ultrapassa a população combinada dos países em que ele jogou? Sua influência vai muito além do campo de futebol.

Na Argentina, seu país natal, a popularidade de Messi até mesmo superou a de candidatos presidenciais, incluindo o atual líder, Alberto Fernández, em impressionantes 24,7%. O mais importante é que sua reputação positiva e suas contribuições para a humanidade servem como um exemplo primordial para muitos, inspirando-os a explorar novas tecnologias e o futuro.

Muitas mulheres anteriormente tinham visões preconcebidas sobre criptomoedas. Por exemplo, associavam criptomoedas a criminosos e as viam como ferramentas para fraudes financeiras.

No entanto, nossa colaboração com Messi atraiu a atenção de muitas pessoas, permitindo que elas explorassem o mundo das finanças digitais. Importante ressaltar que as criptomoedas são tecnologias modernas que todos deveriam ter a oportunidade de utilizar de maneira positiva.

CTBR: Quais são os desafios enfrentados por mulheres que podem ter ouvido falar sobre criptomoedas, e talvez tenham expressado interesse, mas ainda não se aventuraram na negociação e nos investimentos?

GC: Embora o mercado de criptomoedas de hoje tenha infraestrutura que garante direitos e oportunidades iguais para todos, independentemente do gênero, os estereótipos ainda são muito fortes. Quando a sociedade ouve as palavras "trader" ou "investidor", muitas vezes imaginam um homem de terno caro sentado em um escritório cinco estrelas em Wall Street.

As mulheres estão entrando ativamente no mercado de criptomoedas, começando a se envolver na negociação e nos investimentos e muitas vezes obtendo mais sucesso do que os homens. Leva tempo para que os estereótipos se tornem coisa do passado.

As mulheres na América Latina podem ser as primeiras a quebrar esses estereótipos. Talvez, até 2024-2025, o termo "trader" na América Latina se refira a uma mulher bem-sucedida trabalhando no mercado de criptomoedas.

Mulheres e criptomoedas

CTBR: De que maneiras você vê o envolvimento das mulheres remodelando o cenário da negociação e dos investimentos em criptomoedas na América Latina?

GC: O crescente número de mulheres no mercado de criptomoedas contribui para a adoção generalizada de criptomoedas e tecnologia blockchain, estimula seu desenvolvimento e tem um impacto positivo nos mercados financeiros como um todo. A comunidade ganha novos usuários e entusiastas, que ao longo do tempo têm todas as chances de se tornarem jogadores líderes e funcionários qualificados para grandes empresas de criptomoedas.

Pesquisas mostram que as mulheres tendem a demonstrar uma abordagem mais cautelosa e deliberada para investir. Sua participação contribuirá para a criação de um mercado de criptomoedas mais estável e sustentável não apenas na região, mas também em todo o mundo.

CTBR: Diante deste crescimento da participação das mulheres em cripto, o que vem sendo feito para aumentar e incentivar este desenvolvimento?

GC: Quanto às iniciativas ou campanhas específicas voltadas para incentivar as mulheres a entrar no mercado de criptomoedas na América Latina, os esforços da Bitget com o Blockchain4Her podem se estender para a região.

Ao fornecer suporte, recursos e reconhecimento a empreendedoras e profissionais do sexo feminino na América Latina, a Bitget pode inspirar mais mulheres a ingressar no mercado de criptomoedas e contribuir para seu crescimento e desenvolvimento na região.

Além disso, programas, eventos e parcerias localizados focados em capacitar mulheres na América Latina podem incentivar ainda mais sua participação no mercado de criptomoedas.

CTBR: Olhando para o futuro, que oportunidades você prevê para o desenvolvimento adicional do mercado de criptomoedas na América Latina, e que papel as mulheres desempenharão nisso?

GC: A América Latina é uma região com potencial econômico subestimado. Foi lá que os restaurantes foram os primeiros a aceitar criptomoedas e países que foram os primeiros a legalizar o bitcoin.

Do ponto de vista histórico, os países latino-americanos contribuíram significativamente para o mercado de criptomoedas. Hoje, há uma atitude especial em relação às criptomoedas aqui, o que permite que os governos desenvolvam regulamentações independentes que poderiam se tornar as mais avançadas do mundo.

Tais desenvolvimentos dentro dos países latino-americanos e iniciativas globais pela igualdade oferecem oportunidades incríveis para as mulheres que vivem nesta região.

A indústria blockchain na América Latina terá um rosto feminino porque o número de mulheres traders, investidoras, desenvolvedoras e profissionais em outras funções envolvidas no mercado de criptomoedas, como jornalistas e analistas, aumentará.

