Quadrilionário: volume em stablecoins pode chegar a 1,5 quadrilhão até 2035

Um estudo da empresa de análise de blockchain Chainalysis afirmou que, em 2025, foram processados US$ 28 trilhões em stablecoins e que esse volume pode subir para US$ 1,5 quadrilhão até 2035.

De acordo com o relatório, o volume ajustado das stablecoins cresceu a uma taxa anual de 133% desde 2023 e, se o crescimento base continuar sem catalisadores adicionais, chegará a US$ 719 trilhões até 2035. No entanto, a Chainalysis admite que o crescimento base costuma subestimar o que está por vir.

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No caso das stablecoins, os autores do relatório destacam que há dois gatilhos de inflexão no ponto de vista macro que devem acelerar a adoção significativamente.

Um é a transferência geracional de riqueza da geração Baby Boomer para Millenials e Geração Z, avaliada em um montante que vai de US$ 80 trilhões a US$ 100 trilhões. A Chainalysis lembra que pessoas dessas gerações mais novas estão muito mais propensas a utilizar criptomoedas como pagamento do que seus pais.

Já o segundo fator de inflexão é a maior aceitação de stablecoins por parte dos comércios, com o pagamento em cripto saindo de uma escolha deliberada para a infraestrutura padrão de pagamentos.

Mudança geracional

A Chainalysis aponta que a partir de 2028 Millenials e Geração Z serão a maioria da população adulta, gradualmente substituindo a Geração X e os Boomers como agentes financeiros dominantes.

Neste contexto, o relatório cita um estudo do Merrill Lynch, segundo o qual até 2048 perto de US$ 100 trilhões em riqueza poderiam passar dos Boomers para seus filhos e netos.

“Estimamos que essa transição, por si só, poderá adicionar US$ 508 trilhões ao volume anual de transações com stablecoins até 2035”, diz o texto da Chainalysis.

O relatório afirma que essa mudança geracional deve impulsionar também a adoção de criptoativos de forma mais ampla, o que significa um avanço em mercados preditivos, tokenização de ativos do mundo real e outros produtos blockchain.

Cripto nos pontos de venda

A empresa de dados avalia ainda que a evolução dos pontos de venda para que comerciantes aceitem stablecoins com a mesma facilidade com que recebem um pagamento em cartões de crédito ou débito já está em curso.

“Em nítido contraste com as redes de cartões tradicionais, as redes de stablecoins podem permitir a liquidação quase instantânea para os comerciantes e reduzir os custos relacionados às taxas de intercâmbio”, diz o relatório.

Para a Chainalysis, se a tendência atual continuar, transações on-chain com stablecoins poderiam alcançar as transações off-chain de Visa e Mastercard entre 2031 e 2039. Contudo, os especialistas acreditam que isso poderia ocorrer ainda mais rápido, uma vez que as redes de pagamento raramente possuem curvas de adoção lineares.

“Estimamos que a saturação dos pontos de venda (POS) por si só poderá adicionar US$ 232 trilhões em volumes anuais de stablecoins até 2035”, defende o documento.

O movimento de adoção seria parecido com o dos cartões de crédito, que ganharam a preferência dos consumidores graças a taxas e recompensas superiores às que existiam no uso do dinheiro físico. “Eles começarão a comparar as criptomoedas com os sistemas tradicionais nos mesmos termos: custos de transação, velocidade de liquidação e incentivos de cashback.”

Stablecoins como parte da infraestrutura

A conclusão do estudo é que esses fatores estão sinalizando um futuro em que trilhos de stablecoins se tornarão uma parte central da infraestrutura de pagamentos.

“A estratégia das instituições financeiras tradicionais está evoluindo do posicionamento regulatório para a execução ativa, com as empresas adquirindo plataformas, formando parcerias e construindo a infraestrutura necessária para operar tanto em sistemas legados quanto em blockchain”, reforça a Chainalysis.

Como exemplo, o relatório cita movimentos recentes, a exemplo da aquisição da empresa de stablecoins Bridge pela companhia de infraestrutura de pagamentos Stripe e a parceria da bandeira de pagamentos Mastercard com a fintech de pagamentos globais com cripto BVNK.

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