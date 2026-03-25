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PwC: Brasil é protagonista em caminho sem volta das criptomoedas

Relatório Global Cripto 2026 aponta tração regulatória global em segmentos como pagamentos via stablecoins, custódia, tokenização e DeFi, com destaque para o Brasil

(SOPA Images/Getty Images)

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Cointelegraph
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Agência de notícias

Publicado em 25 de março de 2026 às 09h33.

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A PwC divulgou esta semana o Relatório Global de Regulamentação Cripto 2026, destacando que a adoção de criptomoedas e blockchain pelo sistema financeiro tradicional é um caminho sem volta em que o Brasil aparece como protagonista.

Segundo o estudo da rede de serviços, auditoria e consultoria de negócios, a regulamentação das stablecoins, por exemplo, ganhou mais atenção dos Bancos Centrais em termos de políticas de governança, limite de transferências, gerenciamento de riscos e interoperabilidade com os sistemas tradicionais.

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O levantamento destacou outros setores sob escrutínio das autoridades reguladoras ao redor do mundo, como custódia e exchanges de criptomoedas, além da normatização de protocolos de finanças descentralizadas (DeFi).

A regulamentação global de ativos digitais atingiu um ponto crítico. Estruturas para stablecoins, regras de estrutura de mercado e regimes de custódia estão passando da fase de consulta para a implementação em grandes jurisdições, enquanto outras seguem rapidamente o mesmo caminho, avaliou a diretora executiva global da PwC, Elise Watts.

Ela acrescentou que “o sucesso do setor de finanças digitais dependerá da criação de produtos, governança e modelos de conformidade que sejam robustos o suficiente para atender aos requisitos locais, mas flexíveis o bastante para serem escaláveis globalmente”.

A próxima fase de crescimento pertencerá às empresas que encaram a regulamentação não como uma restrição, mas como uma infraestrutura de mercado essencial, emendou.

Em relação ao Brasil, o relatório destacou o avanço da regulamentação das criptomoedas no país, cujo arcabouço normativo se apoia em três objetivos: o alinhamento das finanças digitais ao que já é aplicado às instituições financeiras tradicionais; fortalecimento do controle de combate à lavagem de dinheiro de financiamento ao terrorismo (AML/CFT) e integração de criptoativos ao sistema financeiro tradicional.

A PwC citou ainda os esforços recentes do BC, por meio da edição de um pacote de normas voltadas às sociedades prestadoras de serviços de ativos virtuais no país e o sandbox regulatório da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) voltado à tokenização, incluindo uma rede DLT lançada em outubro de 2025 pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

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