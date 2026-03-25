Em US$ 71 mil, bitcoin pode ter lateralização 'de meses' até novo ciclo

Nesta quarta-feira, 25, o bitcoin se mantém negociado "de lado" na casa dos US$ 71 mil. Especialistas apontam que a lateralização da maior criptomoeda do mundo pode durar meses até que um novo ciclo, de alta ou queda, se inicie.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 71.386, com queda de 0,3% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza "medo extremo" em 14 pontos.

"O bitcoin segue consolidado, próximo da resistência de US$ 71 mil e mirando US$ 74 mil. O volume crescente sugere potencial de reversão de tendência, mas a lateralização entre US$ 61 mil e US$ 80 mil deve perdurar por meses antes de um novo ciclo de valorização", disse Rony Szuster, head de research do Mercado Bitcoin.

Acesse o ouro sem burocracia pela Mynt, do BTG Pactual. Invista em PAXG com baixo custo, liquidez imediata e proteção em tempos de incerteza. Comece agora e ganhe cashback de R$ 50 em bitcoin para investimentos a partir de R$ 500 com o cupom FOM26, válido até 30/06/2026.

O que está acontecendo com o bitcoin?

"O bitcoin apresentou uma leve recuperação ao acompanhar o movimento positivo das ações americanas. A queda do petróleo abaixo de US$ 100 trouxe algum alívio momentâneo ao mercado, reduzindo a pressão inflacionária e ajudando ativos de risco no curto prazo. Ainda assim, a incerteza geopolítica — especialmente em torno de um possível cessar-fogo entre EUA e Irã — continua limitando uma tomada de risco mais consistente", explicou Guilherme Prado, country manager da Bitget no Brasil.

"Do ponto de vista técnico, o bitcoin segue preso em um 'range' bem definido. A região acima de US$ 72 mil tem funcionado como forte resistência, com rejeições recentes levando o preço de volta para a faixa entre US$ 65 mil e US$ 67 mil. O aumento de posições vendidas próximo ao topo desse intervalo reforça essa barreira no curto prazo. Por outro lado, a manutenção do preço acima dos US$69 mil sugere algum suporte, sustentando um viés levemente positivo no curtíssimo prazo", acrescentou.

"No entanto, enquanto o ativo permanecer abaixo das médias móveis de 50 e 100 dias, a tendência mais ampla continua pressionada. O RSI próximo de 52 indica um mercado equilibrado, sem força suficiente para sustentar um movimento direcional mais forte. Em resumo, o bitcoin deve continuar oscilando dentro desse intervalo no curto prazo, refletindo um mercado em compasso de espera", concluiu Guilherme Prado.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok