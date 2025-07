Criptomoeda meme Bonk salta 50% em 5 dias e acirra competição com Pump.fun

A criptomoeda Bonk é um dos destaques positivos do mercado cripto nesta semana. Desde 12 de julho, o ativo acumula uma valorização de mais de 50%, com o terceiro melhor desempenho para o período entre as 100 criptos mais valiosas do mundo. E especialistas apontam que essa alta pode continuar graças a um novo projeto.

Lançado em abril deste ano, a plataforma LetsBonk acabou ganhando mais espaço no mercado e atenção de investidores apenas recentemente, beneficiada pelo novo movimento de valorização generalizada no setor. A proposta do projeto é permitir criar criptomoedas meme em segundos, a partir do blockchain Solana.

A ideia é semelhante à Pump.fun, que ficou famosa por permitir a criação de tokens rapidamente e sem exigir conhecimentos específicos dos usuários. Mas a LetsBonk vai além. João Galhardo, analista da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, explica que ela conta com uma dinâmica de "buy-and-burn" (compre e queime, em tradução).

"A plataforma já gera mais de US$ 1 milhão em taxas a cada 24h, com US$ 1,23 milhão no pico mais recente, segundo a DefiLlama. Ela destina 50% dessa receita à recompra e queima imediata de Bonk. No acumulado, isso já drenou cerca de US$ 5,3 milhões em circulação do ativo", destacou.

Galhardo explica ainda que a lógica da plataforma de queimar unidades da memecoin reduzem a oferta do ativo, o que ajuda na valorização do preço. "Além disso, a comunidade aprovou a queima extraordinária de 1 trilhão de tokens, avaliada em cerca de US$ 22 milhões, reforçando a narrativa deflacionária que sustenta a recente alta", pontua.

O sucesso recente da LetsBonk fez com que a plataforma inclusive superasse a Pump.fun, assumindo a liderança na Solana entre os projetos de criação de tokens. A nova posição da LetsBonk nesse ecossistema fez a criptomoeda meme disparar. O ativo ocupa agora a posição número 51 entre as 100 criptos mais valiosas do mercado.

Apenas nas últimas 24 horas, a memecoin acumula uma valorização de 14,5%, a segunda maior em todo o mercado. Já nos últimos sete dias, os ganhos são de 58,5%. O bom desempenho do ativo ficou atrás apenas da criptomoeda nova lançada pela própria Pump.fun.

Sobre o futuro do ativo, Galhardo afirma que "enquanto a LetsBonk ultrapassa a Pump.fun em participação e receita, o investidor deve acompanhar de perto o fluxo diário de taxas da plataforma, que é um sinal direto do ritmo de recompras e indicador para reduzir exposição ou realizar lucros parciais".

