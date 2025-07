Criptomoeda do Pump.fun estreia entre as 60 maiores e atrai US$ 500 milhões em 12 minutos

A criptomoeda PUMP estreou no mercado cripto no último sábado, 11, mas já figura entre as 60 mais valiosas do setor. O token é o primeiro oficial da plataforma de criação de memecoins Pump.fun, e a popularidade do projeto ajudou a impulsionar o ativo e a esgotar as unidades disponíveis para compra em 12 minutos.

O lançamento da nova cripto chegou a ser vazado antes da hora pelas corretoras Bybit e Gate.io, que trouxeram informações sobre o nome do token e as expectativas da plataforma em relação às vendas da criptomoeda. O lançamento, dias depois, acabou se aproximando do projeto.

Inicialmente, a expectativa da Pump.fun era arrecadar US$ 600 milhões com as vendas das primeiras unidades do ativo. No dia do lançamento, o token conseguiu arrecadar US$ 500 milhões nos primeiros 12 minutos de negociação. Um terço de todas as unidades criadas foram disponibilizadas no mercado.

Do total disponível, 18% foi destinado para investidores institucionais, e 15% para investidores de varejo. Os dois montantes esgotaram rapidamente. O lançamento é um dos mais bem-sucedidos do mercado em 2025 e indica que a capacidade do Pump.fun de atrair interessados não acabou.

O episódio também foi um caso raro de ICO, uma Oferta Inicial de Moeda. Esse tipo de lançamento, semelhante a um IPO de ações, já foi mais comum no mercado de criptomoedas, mas perdeu espaço nos últimos anos para os chamados airdrops, uma espécie de distribuição gratuita de ativos.

Mas a estratégia conseguiu voltar com força. O ICO da Pump.fun foi um dos maiores da história do mercado cripto. O ativo chegou a figurar na lista dos 50 mais valiosos do setor antes de devolver parte dos ganhos, em um movimento natural de realização de lucros.

Atualmente, ele está na posição de número 60 na lista das criptomoedas mais valiosas do mundo, apresentando uma capitalização de mercado de US$ 2,1 bilhões. Desde a estreia, o ativo acumula uma alta superior a 10%, mas de fora da lista dos ativos com melhor desempenho no período.

A plataforma Pump.fun foi criada no blockchain Solana e é um dos principais projetos da rede, atraindo milhões de usuários. Nela, usuários conseguem criar memecoins em poucos segundos, mesmo sem conhecimento técnico, o que ajudou a democratizar a prática e atrair milhares de usuários.

