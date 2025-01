Senadora pede explicação para venda de bitcoin pelos EUA e alerta para prejuízos anteriores

Graças a apreensões de bitcoin em casos como o Silk Road, o governo dos Estados Unidos é um dos maiores detentores de unidades da criptomoeda. No entanto, a senadora republicana Cynthia Lummis escreveu uma carta a um órgão da Polícia Federal dos EUA, questionando uma venda de US$ 6,5 bilhões em bitcoin e alertando para prejuízos anteriores.

Recentemente, o governo norte-americano recebeu autorização para vender US$ 6,5 bilhões em bitcoin às vésperas da posse de Donald Trump. Autointitulado “criptopresidente”, Trump pretende criar uma reserva estratégica de bitcoin no país. Outras criptomoedas, como XRP, Solana e USDC, também podem ser incluídas.

A autorização para venda gerou polêmica no governo. Na carta, a Senadora Lummis pediu ao U.S. Marshals Office que desacelerasse suas vendas de criptoativos. Ela argumentou que a liquidação de quase 70 mil bitcoins é inapropriada, dado o interesse de Trump em estabelecer uma reserva de bitcoins nos EUA.

The U.S. government cannot continue denying the value of Bitcoin and digital assets; it’s costing taxpayers billions. I sent a letter to the U.S. Marshals Service asking why they plan to sell nearly 70,000 Bitcoin.⬇️ pic.twitter.com/yUWN3Dx6Vm

— Senator Cynthia Lummis (@SenLummis) January 16, 2025