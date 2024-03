"Não estamos nem perto de adotar Dólar Digital", diz presidente do Fed

Os Estados Unidos não estão "nem perto" de adotar qualquer forma de moeda digital de banco central (CBDC, na sigla em inglês) e, mesmo que estivessem, o Federal Reserve não tem interesse em uma moeda que seja capaz de espionar seus usuários. É o que afirmou nesta semana o atual presidente do Fed, Jerome Powell, durante uma audiência no Senado do país.

"Quero dizer que não estamos nem perto de recomendar ou muito menos de adotar qualquer forma de moeda digital de banco central", disse Powell ao ser questionado sobre um possível Dólar Digital durante sua audiência no Comitê do Senado para Assuntos Bancários, Habitacionais e Urbanos.

A declaração foi feita no mesmo dia em que o banco central de Hong Kong lançou um novo projeto envolvendo a criação de uma CBDC de atacado e dias depois que o bloco geopolítico Brics deu indícios de que vai estudar a criação de um sistema de pagamentos baseado em blockchain e moedas digitais.

Uma autoridade do banco central das Filipinas também disse na última quarta-feira, 6, que o desenvolvimento da CBDC de atacado do país seria concluída até o final do ano. A criação de moedas digitais de bancos centrais se tornou uma prioridade em diversos países, incluindo o Brasil, com o Drex.

Powell também abordou as preocupações de que uma CBDC voltada para o varejo - ou seja, operações do dia a dia da população - poderia permitir a vigilância estatal e "que o governo veria todas as transações" dos cidadãos do país, citando o Yuan Digital da China como exemplo.

"Isso é algo que não toleraríamos, faríamos ou proporíamos aqui nos Estados Unidos", reforçou Powell. Ele explicou ainda que, se o Fed viesse a lançar uma CBDC – o que está "muito longe de ser sequer cogitado" – o projeto seria desenvolvido "por meio do sistema bancário".

"A última coisa que gostaríamos – nós, o Federal Reserve, gostaríamos – seria administrar contas pessoais de todos os cidadãos americanos, disse ele. "Somente os bancos têm contas no Fed, e é assim que vamos manter o sistema", afirmou.

"As pessoas não precisam se preocupar com uma moeda digital de banco central, pois nada disso está nem remotamente perto de acontecer tão cedo", ressaltou o presidente do Fed. Powell já afirmou anteriormente que cabe ao Congresso autorizar o Fed a criar uma CBDC de varejo, uma posição que ele confirmou durante a audiência.

Segundo dados de dezembro de 2023 do grupo de estudos Atlantic Council, 11 países – principalmente no Caribe – já lançaram CBDCs. Testes piloto de CBDCs estão sendo realizados em 21 países, incluindo o Yuan Digital da China, e 33 ainda estão desenvolvendo projetos de CBDC.

Em março de 2022, o presidente Joe Biden assinou uma ordem executiva que solicitava ao Fed estudos sobre uma possível CBDC atrealada ao dólar.

