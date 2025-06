Protocolos DeFi são superseguros e comparáveis com sistemas tradicionais, diz executivo da Avalanche

Aliadas à tokenização, as finanças descentralizadas (DeFi) integram o seleto grupo de principais tendências do setor cripto na atualidade. Com previsões na casa dos trilhões, juntas elas podem transformar os sistemas financeiros tradicionais. Leandro Davo, head da Ava Labs para a América Latina, acredita que protocolos DeFi já oferecem a segurança necessária para esse desenvolvimento.

A Ava Labs é a empresa por trás da Avalanche, blockchain da criptomoeda AVAX, 14ª maior do mundo com US$ 9,2 bilhões em valor de mercado, de acordo com dados do CoinMarketCap. Recentemente, a rede foi integrada ao BUIDL, fundo tokenizado da BlackRock, maior gestora de ativos do mundo.

“O interessante sobre a Avalanche é que é a primeira integração desse ativo específico no ecossistema DeFi. Então, a possibilidade de usar esse ativo como garantia para um protocolo de empréstimo, um protocolo de empréstimo DeFi... é algo que, eu acho, todos no setor esperavam por esse tipo de integração. Porque até agora, você tem muitas empresas diferentes tokenizando ativos, ativos financeiros tradicionais. Mas elas estavam meio que isoladas do resto das aplicações de blockchain”, disse Leandro em entrevista exclusiva à EXAME.

“Isso mostra um pouco para onde a indústria está se movendo, certo? Porque até agora, DeFi tem sido super, super interessante em termos do que você pode fazer com diferentes ativos nesse tipo de protocolo financeiro descentralizado. A adição de ativos de alta qualidade das finanças tradicionais a esses protocolos abre as portas para muitas aplicações interessantes no futuro”, acrescentou.

Quanto às finanças descentralizadas, Davo acrescentou que as mudanças relativas à segurança dos protocolos DeFi trouxeram melhorias significativas para o setor.

“A falta de maturidade do ecossistema DeFi impediu que muitos desses tipos de ativos fossem operados e transacionados em protocolos DeFi, e isso mudou muito. Atualmente, você tem muitos protocolos DeFi que são superseguros e comparáveis em segurança aos sistemas financeiros tradicionais, se não mais seguros”, disse.

Tokenização: oportunidade de trilhões

As perspectivas de especialistas para a tokenização não poderiam ser mais otimistas. Um relatório do Boston Consulting Group e da Ripple de 2025 afirmou que a tokenização de ativos vai criar um mercado de US$ 19 trilhões até 2033.

Para a Deloitte, apenas a tokenização de imóveis deve criar um mercado de US$ 4 trilhões até 2035. Em mercados emergentes, a tecnologia blockchain e tokenização podem liberar US$ 4,6 trilhões, segundo o Valor Capital Group.

“Nos últimos dois anos, mas especialmente neste ano, há um claro aumento em todos os tipos de ativos diferentes sendo trazidos para o blockchain e sendo tokenizados. E não apenas isso, mas os fundos de investimento são como o primeiro passo nessa tendência. “Conforme a regulamentação permite, temos cada vez mais ativos surgindo, principalmente porque a restrição até agora tem sido mais regulatória do que técnica”, disse Leandro Davo, da Ava Labs.

“Mas a evolução do cenário regulatório e de conformidade em outros países como o Brasil é um ótimo exemplo, permitindo que cada vez mais desses ativos do mundo real sejam tokenizados”, acrescentou.

A Avalanche anunciou recentemente um projeto de tokenização imobiliária em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Segundo Leandro, vários condados estão tokenizando e registrando títulos de propriedade de imóveis na Avalanche para rastreabilidade e ganho de eficiência na compra e venda desses imóveis.

“Isso abre a porta para que a mesma dinâmica seja aplicada ao mercado imobiliário. No futuro, e não está muito longe, vamos começar a ver, por exemplo, imóveis sendo usados como garantia em protocolos. Isso é totalmente possível, e não apenas possível, mas acho que é a direção para a qual o setor está se movendo”, disse o executivo.

AVAX: queda de 40% em 2025

A AVAX, criptomoeda nativa da rede Avalanche, é a 14ª do mundo com US$ 9,2 bilhões em valor de mercado. No entanto, a moeda apresentou queda de quase 40% desde o início de 2025. Sobre isso, Davo continuou otimista:

“O que posso dizer é que, da nossa perspectiva e do trabalho que fazemos na Avalanche e também em conjunto com a Avalanche Foundation, o foco está no crescimento desses ecossistemas, do blockchain, da base de usuários, do processo e das empresas e instituições que usam blockchain diariamente. E isso está realmente acontecendo se você olhar, por exemplo, para o pico das máximas históricas de muitos desses ativos em 2021, talvez para muitos ativos, exceto provavelmente o bitcoin, os preços estavam muito mais altos do que estão agora” disse.

“Se você olhar apenas para os preços, você chega a uma conclusão tendenciosa, porque se você realmente olhar para o que está acontecendo nesses ecossistemas, e a Avalanche é um ótimo exemplo, ele está exponencialmente melhor e tem mais atividade na rede, mais coisas acontecendo na cadeia, e coisas mais evoluídas também”, acrescentou.

“Você vê um enorme crescimento não apenas no tamanho do ecossistema, mas também na qualidade do que você encontra no ecossistema e eu acho que, a longo prazo, é para isso que esses sistemas são construídos. Claro que há um aspecto especulativo em qualquer tipo de ativo digital e isso é natural e é algo esperado, mas se você olhar além do preço, acho que é onde as coisas interessantes estão acontecendo”, concluiu.

Recentemente, a Avalanche lançou também um cartão físico, que já pode ser solicitado através do aplicativo, sem anuidade ou taxas sobre as transações.

