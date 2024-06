A estratégia por trás do fundo tokenizado da Blackrock

A BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, está redefinindo o cenário financeiro com sua ousada incursão na tokenização de ativos. A introdução de seu primeiro fundo tokenizado público, BUIDL, na rede Ethereum, não é apenas um marco financeiro, mas um testemunho de seu compromisso em revolucionar as finanças tradicionais.

BlackRock: uma potência financeira

Com mais de US$ 10 trilhões em gestão de ativos, a BlackRock é uma das líderes globais em gestão de ativos. Sua influência se estende pelos mercados tradicionais, ETFs e, agora, também pelos ativos digitais.

ETF de bitcoin da BlackRock e o caminho a seguir

A iniciativa da BlackRock em um ETF de bitcoin sublinha sua aposta nos ativos digitais como parte legítima a ser considerada na construção de um portfólio diversificado de investimentos, sinalizando seu posicionamento e visão de longo prazo com a classe de ativos digitais.

A aprovação e construção do ETF de bitcoin não apenas traz credibilidade institucional ao mercado de criptoativos, mas também fornece um veículo estruturado e regulamentado para investidores.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas do BTG Pactual e a curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Entendendo o BUIDL e seu impacto

• O lançamento do BUIDL marca o foco estratégico da BlackRock para integrar o blockchain com as finanças tradicionais, demonstrando sua iniciativa em unir esses mundos antes separados.

• O BUIDL, Fundo de Liquidez Digital Institucional USD da BlackRock, é projetado para oferecer aos investidores exposição ao dólar, títulos do Tesouro dos EUA, acordos de recompra e equivalentes de caixa.

• Desde seu lançamento, o BUIDL acumula mais de US$ 350 milhões de dólares investidos, reforçando seu impacto imediato e a aceitação, demonstrando também a necessidade e demanda do mercado por produtos e soluções tokenizadas.

Parcerias estratégicas

• A BlackRock formou parcerias robustas com players-chave da indústria como BNY Mellon, BitGo, Coinbase, FalconX e Ondo Finance para apoiar e potencializar a utilidade do BUIDL.

• A aceitação do BUIDL como colateral de negociações pela FalconX significa que os clientes conjuntos podem economizar em balanços ou necessidade de caixa para alavancagem das operações e potencialmente acesso aos rendimentos do fundo, aumentando assim a circulação e o apelo do BUIDL.

• Em um caso de uso dentro do blockchain, a aceitação do BUIDL na Ondo Finance permite que usuários da plataforma utilizem o fundo tokenizado como forma de liquidez para seus produtos de renda fixa (baseados em títulos do Tesouro Americano), democratizando o acesso a investimentos de alta qualidade e ampliando a adoção de tecnologias de blockchain no mercado financeiro tradicional.

• O BUIDL também adotou um contrato inteligente USDC da Circle para melhorar a liquidez das transações do fundo. Essa funcionalidade permite a conversão instantânea das cotas em USDC, proporcionando acesso à liquidez 24/7. Essa integração garante transferências mais eficientes e seguras, ampliando a flexibilidade e a confiabilidade nas operações financeiras do fundo.

A visão da BlackRock para um futuro tokenizado

• Desenvolvimento de infraestrutura: O investimento da BlackRock na tecnologia blockchain, incluindo parcerias com provedores de tecnologia como Securitize, demonstra seu compromisso em desenvolver uma plataforma segura e compatível para a tokenização.

• Conformidade regulatória: Interação com reguladores para moldar um ambiente propício ao crescimento de ativos tokenizados.

• Mercados interconectados: Ao facilitar o uso de ativos tokenizados como o BUIDL nos sistemas financeiros tradicionais, a BlackRock visa criar uma conexão perfeita entre as finanças digitais e tradicionais.

• Foco em rendimento e liquidez: O BUIDL oferece pagamentos de dividendos diários de seus investimentos em equivalentes de caixa de baixo risco, aumentando sua atratividade como um ativo líquido e gerador de renda.

Benefícios Estratégicos e Implicações Mais Amplas

• Experiência elevada para o investidor: A tokenização permite liquidações instantâneas e transparentes, reduzindo o atrito e as ineficiências típicas da negociação de títulos tradicionais.

• Transferibilidade 24/7: os tokens BUIDL concede aos investidores flexibilidade sem precedentes, alinhada com a natureza global e sempre ativa dos mercados atuais.

• Garantia de alta qualidade e maturação do mercado: O fundo BUIDL da BlackRock é respaldado por ativos de alta qualidade e baixo risco, estabelecendo-se como uma nova forma de garantia de alta qualidade nos mercados financeiros. Este desenvolvimento não apenas aumenta a utilidade e segurança do fundo, mas também reflete a maturação da estrutura de mercado, evidenciando o papel crucial dos ativos digitais na evolução financeira contemporânea.

O caminho à frente para a BlackRock

A entrada da BlackRock na tokenização não é apenas uma exploração; é uma estratégia abrangente para remodelar as finanças globais. Ao construir a infraestrutura, fomentar parcerias e oferecer produtos inovadores como o BUIDL, a BlackRock está estabelecendo um padrão para como um futuro tokenizado pode parecer, pavimentando o caminho para uma modelo de mercado mais inclusiva, eficiente e interconectada.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas do BTG Pactual e a curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok