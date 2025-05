USD1: 'dólar digital' apoiado por Trump já é o 7º maior do mercado de criptomoedas

A USD1, uma stablecoin pareada ao dólar e lançada pela World Liberty Financial, tem chamado a atenção de investidores por ser apoiada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E, recentemente, o ativo se tornou a sétima maior stablecoin do mercado, com apenas dois meses desde o seu lançamento.

Lançada no início de março com um fornecimento inicial de US$ 3,5 milhões, a USD1 atingiu uma capitalização de mercado de US$ 2,2 bilhões até o momento, superando diversas stablecoins rivais, e mais antigas, como a First Digital USD (FDUSD) e PayPal USD (PYUSD), segundo dados do CoinGecko.

Embora esteja crescendo rapidamente, o valor de mercado da USD1 ainda está longe dos principais concorrentes do segmento de stablecoins. Atualmente, o setor de "dólar digital" é liderado pela USDT, da Tether e com US$ 149 bilhões em capitalização, e pela USDC, da Circle e com US$ 61 bilhões em capitalização.

Apoiada por Trump, a USD1 é emitida quase exclusivamente na BNB Chain, rede apoiada pela Binance. Segundo dados do BscScan, cerca de US$ 2,1 bilhões do fornecimento total da USD1 foram emitidos no blockchain, o que representa mais de 99% da oferta circulante da stablecoin. Já a versão baseada na Ethereum representa apenas US$ 14,5 milhões, de acordo com a Etherscan.

O mais recente pico de valorização da USD1 foi acentuado: o valor de mercado saltou 1.540%, de US$ 128 milhões para US$ 2,1 bilhões em apenas dois dias no final de abril, segundo o CoinGecko. O aumento ocorreu dias antes de Eric Trump, filho do presidente, anunciar que a MGX, empresa de investimentos com sede em Abu Dhabi, usaria a USD1 para investir US$ 2 bilhões na Binance.

Com o crescimento da capitalização de mercado da USD1, algumas corretoras centralizadas de criptomoedas também correram para listar a stablecoin apoiada por Trump.

A HTX, corretora de criptomoedas fortemente associada ao fundador da Tron, Justin Sun, e anteriormente conhecida como Huobi, anunciou a listagem da USD1 com saques gratuitos de forma permanente em 6 de maio.

De acordo com sites como CoinGecko e CoinMarketCap, a HTX foi uma das primeiras exchanges centralizadas a listar a USD1, já que o token está disponível principalmente em exchanges descentralizadas como PancakeSwap e Uniswap.

