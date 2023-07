Projeto cripto perde mais de R$ 600 milhões e cita transferência 'anormal'

A Multichain, um projeto voltado para a ponte entre diferentes blockchains, foi alvo de uma exploração na última quinta-feira, 6, que resultou na perda de pelo menos US$ 126 milhões (R$ 612 milhões, na cotação atual) em criptomoedas. A empresa paralisou suas operações após o caso.

A própria empresa reconheceu a exploração, se referindo a ela como uma movimentação feita de forma "anormal" para um endereço de blockchain desconhecido. Em um post no Twitter, ela afirmou que sua equipe "não tinha certeza" sobre o que havia ocorrido e estava investigando o caso.

"Recomenda-se que todos os usuários suspendam o uso dos serviços da Multichain e revoguem todas as aprovações contratuais relacionadas à Multichain", disse a empresa. Logo em seguida, em outro post, a companhia informou que estava suspendendo temporariamente todos os seus serviços.

The lockup assets on the Multichain MPC address have been moved to an unknown address abnormally.

The team is not sure what happened and is currently investigating.

It is recommended that all users suspend the use of Multichain services and revoke all contract approvals…

