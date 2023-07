Empresa lança ferramentas com inteligência artificial para compra e venda de bitcoin

A empresa de desenvolvimento da Lightning Network, a Lightning Labs, anunciou o lançamento de um novo conjunto de ferramentas que permite que bots de inteligência artificial enviem e recebam bitcoin através da rede de segunda camada do protocolo, ligada à rede principal da maior criptomoeda do mercado.

A Lightning Labs anunciou na última quinta-feira, 6, a disponibilização de um kit de ferramentas que permite que aplicativos de IA, como o ChatGPT da OpenAI, interajam com a rede blockchain do bitcoin para enviar, receber e manter a criptomoeda.

A medida busca ajudar a tornar os pagamentos mais rápidos, baratos e fáceis para os desenvolvedores de inteligências artificiais, que passarão a ter uma alternativa aos trilhos de pagamento tradicionais e, muitas vezes, de custo proibitivo, ao mesmo tempo em que permitem a modalidade de pagamento por uso de modelos de IA na Lightning.

Os modelos de linguagem (LLMs, na sigla em inglês) são aplicativos de software modelados a partir de grandes conjuntos de dados, que os permitem gerar respostas semelhantes às humanas às solicitações do usuário, além de realizar outras tarefas. "Estamos extremamente animados com a nova onda de inovação trazida pela última onda de modelos LLM", disse a Lightning Labs.

A empresa também explicou que as ferramentas foram desenvolvidas com base no "protocolo L402" – um mecanismo de autenticação nativo da Lightning. Elas também utilizam o "Langchain", uma biblioteca usada para simplificar as operações com aplicativos que usam inteligência artificial.

Bitcoin e inteligência artificial

"Com as ferramentas que estamos lançando hoje, os desenvolvedores poderão criar uma infraestrutura de IA mais acessível tanto para humanos quanto para agentes autônomos", explicou o comunicado da empresa. A equipe da Lightning Labs também reconheceu o problema com os LLMs atuais, que não possuem mecanismos de pagamento nativos baseados na internet.

Os desenvolvedores de aplicativos de IA são forçados a depender de métodos de pagamento antigos, como cartões de crédito, com os quais as despesas adicionais são repassadas aos usuários. "Uma nova classe de 'organismos' em rápido crescimento (LLMs inteligentes ou agentes de IA) não consegue obter acesso fácil a sistemas de pagamento fiduciários, pois não são 'entidades' registradas em nenhuma nação", observou a companhia.

Kody Low, desenvolvedor da plataforma de pagamentos Fedi, comentou sobre a interoperabilidade entre inteligência artificial e bitcoin para pagamentos: "A IA é uma daquelas coisas para qual não há absolutamente nenhuma solução melhor em qualquer lugar do mundo do que o bitcoin, e as empresas de IA ainda não resolveram seus problemas de monetização".

De acordo com dados da plataforma analítica 1ML da Lightning Network, a capacidade atual de processamento da rede de segunda camada é de 5.432 bitcoins ou cerca de US$ 163,5 milhões. O Bitcoin Visuals relatou uma queda no número de canais da Lightning ao longo dos últimos doze meses: eram cerca de 80 mil em julho de 2022 e são cerca de 70 mil atualmente.

