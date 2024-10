Projeção de bitcoin a US$ 200 mil em 2025 é "conservadora", diz gestora

A gestora bilionária Bernstein divulgou um relatório nesta quarta-feira, 23, em que avalia que a sua atual projeção de que o bitcoin vai valer US$ 200 mil até o fim de 2025 é "conservadora", indicando um potencial de disparada da criptomoeda ainda maior que o antecipado pelos seus analistas.

No relatório, a gestora atribuiu o seu otimismo com o ativo a uma combinação da sua oferta limitada e um cenário atual de crescimento constante da dívida pública dos Estados Unidos, o que torna reservas de valor como a criptomoeda mais atraente para investidores.

Diante desse quadro, os analistas do Bernstein não apenas reforçaram a projeção de preço do bitcoin de US$ 200 mil até o final de 2025 como disseram que estavam sendo "conservadores". Para eles, a criptomoeda deve ganhar cada vez mais espaço como uma reserva de valor digital.

"Se você é cético em relação ao bitcoin, talvez um ativo digital de reserva de valor com oferta limitada não seja uma coisa ruim em um mundo onde os Estados Unidos atingiram novos recordes de dívida pública e as ameaças da inflação ainda estejam rondando", argumentaram os analistas.

"Se você gosta do ouro em um cenário como esse, você deveria amar o bitcoin ainda mais", defenderam. O relatório aponta ainda que é possível ter uma exposição indireta à criptomoeda por meio da aquisição de ações de empresas ligadas ao ativo, como a MicroStrategy e a Robinhood.

Os analistas citaram ainda o potencial benefício com a exposição a ações de mineradoras de criptomoedas, incluindo a Riot Platforms e a CleanSpark, com destaque para projetos de mineração que têm diversificado suas operações ao entrar de forma mais aprofundada no mundo da inteligência artificial.

No momento, o bitcoin é cotado na faixa de preço de US$ 66 mil. Especialistas e investidores esperam que o ativo bata um novo recorde ainda neste ano, superando o atual de US$ 73 mil. Mesmo assim, a projeção do Bernstein implicaria em uma forte disparada da criptomoeda nos próximos meses.