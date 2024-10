Peter Todd desaparece após ser apontado como Satoshi Nakamoto, o criador do bitcoin

Após ser apontado por um documentário da HBO como o criador do bitcoin, o desenvolvedor Peter Todd decidiu desaparecer. Ele nega que seria o nome por trás da enigmática figura de Satoshi Nakamoto e, agora, afirma que está temendo pela própria segurança, levando à sua decisão de se afastar dos holofotes.

Todd enviou um e-mail ao site Wired em que afirmou que a reação do público à acusação do documentário "claramente iria se tornar um circo", o que levou à sua decisão de ter uma vida mais reservada e com pouco contato com o público, que logo após a estreia do documentário passou a perseguir o desenvolvedor.

Ele relata que "até agora, a maior parte das mensagens é de pessoas me pedindo dinheiro". Em um intervalo de menos de dois dias, por exemplo, ele recebeu 25 e-mails de um jovem que pedia para que Todd o ajudasse a pagar um empréstimo.

Para o desenvolvedor, um "assédio contínuo por pessoas malucas" que acreditam que ele realmente criou o bitcoin vai se tornar a sua nova rotina. Além disso, Todd passou a temer pela própria segurança, o que foi o principal motivo por trás da sua decisão de desaparecer e manter um anonimato.

"Obviamente, acusações falsas de que uma pessoa comum com um patrimônio comum na verdade é extraordinariamente rica acaba expondo a pessoa a ameaças como roubos e sequestros", destacou o desenvolvedor.

À Wired, ele negou novamente que seria Satoshi Nakamoto e disse que estava brincando com os documentaristas quando chegou a concordar que seria o criador da criptomoeda. Ele também enviou ao veículo supostas imagens que mostrariam ele em atividades ao ar livre nos mesmos períodos em que Nakamoto fazia publicações em um fórum.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuita

Ele defendeu ainda que a busca pelo nome por trás do criador do bitcoin "não é apenas uma pergunta idiota, também é perigosa. O Satoshi claramente não queria ser encontrado, por bons motivos, e ninguém deveria ajudar as pessoas a encontrá-lo".

Já o responsável pelo documentário, Cullen Hoback, voltou a defender a importância de saber a identidade da figura: "Essa pessoa está potencialmente no caminho para se tornar a mais rica da Terra. Se os países estão considerando adotar o bitcoin em seus tesouros ou usá-lo como moeda legal, a ideia de potencialmente ter uma figura anônima que controla 1/20 da oferta do ativo é bastante importante".