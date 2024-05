Robinhood tem receita recorde com disparada de negociação de criptomoedas

A Robinhood reportou na última quarta-feira, 8, um crescimento de 40% nas suas receitas na comparação entre o primeiro trimestre de 2024 e de 2023, totalizando US$ 618 milhões no período e estabelecendo um novo recorde. Para analistas, a disparada nos resultados da empresa reflete uma expansão na negociação de criptomoedas no mesmo período.

A empresa de análise KBW destacou que os resultados "superaram de forma sólida as nossas projeções e as projeções de consenso em meio a receitas com a negociação de criptoativos acima do esperado, além de gastos menores". Inicialmente, o mercado esperava que a receita da companhia seria de US$ 549 milhões.

Na comparação com o mesmo trimestre de 2023, a receita da Robinhood com a negociação de criptomoedas mais que triplicou. O crescimento ocorreu devido a um primeiro trimestre de forte valorização no mercado cripto. O bitcoin, por exemplo, chegou a acumular ganhos de mais de 70%.

No primeiro trimestre de 2024, a Robinhood registrou 500 mil novas contas, mais do que o total de 2023 e o maior crescimento de usuários por trimestre desde 2022. E, em abril, a empresa reportou um recorde de US$ 5 bilhões em depósitos, indicando que os números podem se manter positivos neste trimestre.

Analistas da empresa JMP acreditam que, além da oferta de criptoativos, o lançamento de produtos de investimento em ouro também ajudou a Robinhood a atrair investidores. Já o Bernstein afirma que a companhia não deverá reverter suas ações no mercado cripto.

Apesar do resultado positivo, a expansão do segmento de criptoativos na plataforma também rendeu problemas para a Robinhood. Na semana passada, a empresa revelou que recebeu uma notificação da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados, a SEC, referente aos seus negócios na área.

O foco da notificação é a oferta de serviços de compra e venda de criptos pela plataforma. Ao mesmo tempo, a notificação não significa necessariamente que a empresa cometeu algum crime, mas costuma anteceder possíveis ações judiciais.

Em resposta à notificação, Dan Gallagher, executivo-chefe da área legal da Robinhood, disse que a empresa acredita "firmemente que os ativos listados em nossa plataforma não são valores mobiliários e estamos ansiosos para nos envolver com a SEC para deixar claro o quão fraco seria qualquer caso contra a Robinhood".