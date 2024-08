Migração de mineradoras de bitcoin para IA tem "interesse crescente" de investidores

Analistas da gestora Bernstein afirmaram em um relatório divulgado nesta segunda-feira, 19, que os investidores mostram um "interesse crescente" no processo de migração de operações de mineração de bitcoin para o mundo da inteligência artificial, que ganhou impulso em 2024.

O relatório aponta um interesse "significativo" do mercado nesse movimento, ligado principalmente a serviços de data center para armazenamento de dados usados no treinamento de sistemas de inteligência artificial. Por outro lado, a estratégia também enfrenta desafios.

O Bernstein aponta que "esses mesmos investidores estão questionando se todos os mineradores deveriam fazer essa mudança para inteligência artificial", com a mineração de bitcoin se tornando uma atividade mais secundária nas operações dessas empresas. O cenário seria o contrário do atual.

No momento, os analistas avaliam que o segmento de mineração está igualmente dividido entre aqueles focados na criptomoeda e os que estão realizando essa migração para a inteligência artificial, incluindo a incorporação de equipamentos específicos para IA.

Na visão do Bernstein, um dos principais desafios para essa estratégia é a necessidade das mineradoras de bitcoin mudarem de foco operacional, incluindo os seus próprios modelos de negócio, para acomodar as exigências específicas que a inteligência artificial traz em termos de gastos e equipamentos.

"Os mineradores de bitcoin seguem uma estratégia proprietária de auto-mineração e estão no negócio de converter energia em bitcoin a um custo inferior ao preço de mercado. Assim, a única coisa que importa é aumentar a participação no mercado de produção de bitcoin e uma estratégia de tesouraria alinhada, que é não vender bitcoin com prejuízo", explicam os analistas.

Já no caso da inteligência artificial, a estratégia teria que ser diferente. Não há, por exemplo, a obtenção de "tokens" de IA via mineração que poderiam ser vendidos no mercado como forma de realização de lucros e obtenção de capital. A mudança representaria, na prática, um foco em prestação de serviços.

Mesmo assim, a empresa CoinShares afirmou em um relatório em abril que a tendência é que mineradores de bitcoin abandonem a atividade e migrem para a inteligência artificial, em especial devido às altas receitas provenientes do segmento de IA e aos custos crescentes das atividades de mineração.