Prefeito do Rio diz que vai investir parte do tesouro da cidade em bitcoin

O prefeito do Rio de Janeiro disse em evento na noite de quinta-feira, 13, que planeja alocar 1% do tesouro da segunda maior cidade do Brasil em bitcoin. Ele também citou outros planos ligados ao mercado de cripto e blockchain, como o lançamento de uma criptomoeda própria da cidade e o desconto em impostos pagos com bitcoin.

“Vamos lançar a Cripto Rio e investir 1% do tesouro em criptomoedas”, disse Eduardo Paes em discurso na Rio Innovation Week, um dos principais eventos de tecnologia do país, segundo O Globo.

Segundo Pedro Paulo, Secretário de Finanças do Rio de Janeiro, a Prefeitura planeja dar descontos para pagamentos de impostos feitos em bitcoin. "Estamos estudando a possibilidade de quitar impostos com desconto adicional se pagar com bitcoins. Você pega o desconto da cota única de 7% (do IPTU), e vira 10% se pagar em bitcoin. Vamos estudar o arcabouço jurídico para fazer isso".

O prefeito de Miami, Francis Suárez, também falou no evento e discutiu os desafios para transformar as cidades em polos tecnológicos. Em fevereiro, Suárez disse que planeja colocar uma parte do tesouro de Miami em bitcoin.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

