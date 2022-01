Evento de tecnologia no RJ abre as portas para criptomoedas e blockchain

A Rio Innovation Week, evento que reúne especialistas em inovação e tecnologia no Rio de Janeiro, terá as criptomoedas e a tecnologia blockchain em posição de destaque na sua edição de 2022. Focado em projetos de tecnologia e inovação, o evento reúne negócios, networking, marketing e educação sobre soluções para o futuro.

Com mais de 500 palestrantes e 190 expositores, o cronograma terá como representantes do setor de cripto e blockchain o CEO da BlockBR, Cássio Krupinsk, que falará sobre sua fintech especializada em tokenização, ofertas de ativos digitais e investimentos em criptoativos.

Daniel Carius, COO da Ribus, plataforma que integra a tecnologia blockchain ao mercado imobiliário e que crious o utility token RIB é outra presença do setor confirmada na programação. Além de palestra, ele também participará de um papo sobre o mercado imobiliário e como ele está evoluindo junto com a tecnologia blockchain.

Felipe Ribbe, head de inovação do Atlético Mineiro, clube que lançou sua criptomoeda própria e diversos NFTs; Leonardo Impelizieri, CEO e cofundador da NFTFY; e Luciano Vassan, head de Novos Negócios da BrasilNFT, também estão confirmados, assim como o prefeito de Miami, Francis Suarez, que transformou a cidade num polo para indústria cripto e blockchain.

A lista de palestrantes, entretanto, ainda inclui nomes mundialmente conhecidos do setor de tecnologia e inovação, como Richard Branson, presidente da Virgin, e Steve Wozniak, cofundador da Apple, e que também é um grande entusiasta da tecnologia blockchain - ele até lançou uma criptomoeda e em outra oportunidade já afirmou que o bitcoin é "um milagre matemático".

Representantes de universidades, startups famosas e de algumas das maiores empresas do mundo também estarão no evento.

A Rio Innovation Week acontece dos dias 14-16 de janeiro no Jockey Club do Rio de Janeiro e deve ser um espaço importante para discussão sobre o futuro do blockchain e suas aplicações na economia real.

