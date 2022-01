Reunião de Eduardo Paes e prefeito de Miami debaterá inovação nas finanças

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, agendou um encontro virtual com o prefeito de Miami, Francis Suarez, para ouvi-lo sobre os modelos de inovação tecnológica e econômica que estão sendo implementados na cidade da Flórida, nos Estados Unidos, informou reportagem do site Bein Crypto.

Suarez é um dos maiores entusiastas do bitcoin e das criptomoedas e sua gestão tem feito de Miami um dos principais centros da indústria blockchain dos EUA, atraindo empresas e eventos do setor para a cidade.

Em agosto, Miami tornou-se a primeira cidade dos EUA a ter sua própria criptomoeda, a MiamiCoin, em uma inciativa conjunta da prefeitura com a CityCoins. Desde então, a MiamiCoin já teria arrecadado US$ 55 milhões para a cidade através do processo de mineração do criptoativo municipal. A próxima cidade a criar sua própria criptomoeda em parceria com a CityCoins será Nova York.

A conversa entre os prefeitos do Rio de Janeiro e de Miami acontece no mesmo momento em que a capital fluminense entra no radar da CityCoins como uma das possíveis cidades para fazer parte da rede global que a empresa está empenhada em criar.

Na sexta-feira, 7, a Stacks, protocolo sobre o qual a MiamiCoin e as futuras criptomoedas do gênero são baseadas, anunciou um programa de aceleração de três meses para desenvolvedores com o objetivo de engajá-los em novos projetos de CityCoins em outras partes do mundo — e o Rio de Janeiro está em destaque no mapa.

Desenvolvedores, esta é para vocês...

Temos o prazer de anunciar um novo programa para promover o futuro das criptocidades — sendo construído com base no protocolo @mineCityCoins

As inscrições estão abertas

https://t.co/JUgWguAjxi

— startups.btc (Ӿ,Ӿ) | Estamos Contratando!

No entanto, segundo a reportagem do Bein Crypto, o atual secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação da prefeitura do Rio de Janeiro, Chicão Bulhões, não confirmou que a criação de uma criptomoeda própria da cidade esteja nos planos da administração municipal nesse momento.

O presidente da agência de atração de investimento Invest Rio, Rodrigo Stallone, confirmou a informação dada pelo secretário, porém revelou que “a capital fluminense está de olho em empresas cripto e com conversas promissoras" em andamento:

“Nossa missão é gerar desenvolvimento econômico através da atração de investidores relevantes para a cidade. Temos a capacidade de ajudar os atores econômicos a evitar equívocos e gerar resultados mais rápidos com a nossa expertise local”.

Eduardo Paes e Francis Suarez participarão da Rio Innovation Week, uma conferência sobre inovação e tecnologia que acontece de 13 a 16 de janeiro, com eventos virtuais e presenciais, com sede no Jockey Clube Brasileiro, na capital do Rio de Janeiro.

O prefeito de Miami recebe parte de seus salários em bitcoin através do aplicativo da processadora de pagamentos Strike, e também deseja converter parte dos fundos destinados à sua aposentadoria em reservas baseadas no criptoativo.

