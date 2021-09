Preço do token da rede Solana triplica em agosto e pode ameaçar Ethereum

A SOL, criptomoeda nativa da rede Solana dominou os mercados em agosto, quando praticamente triplicou seus preços. Uma das causas para o grande aumento foi o fato de que investidores especulavam sobre o rápido crescimento de blockchains de smart contracts e têm potencial para rivalizar com a rede Ethereum no futuro.

Os preços da SOL cresceram 195% em agosto, fechando o mês em 108 dólares. Segundo dados da Messari e outros provedores, no momento a criptomoeda tem valor de mercado de 33,7 bilhões de dólares e entra para o ranking das 10 maiores criptomoedas do mundo. Somente em 2021, os preços do ativo aumentaram em mais de 62 vezes.

O token LUNA, do blockchain Terra, outro blockchain que permite o uso de smart contracts também praticamente teve seu preço triplicado no mês de agosto, fazendo com que seu valor de mercado chegasse aos 13 bilhões de dólares.

No Coindesk 20, uma lista de ativos de ativos digitais previamente selecionados, o melhor em performance foi o token da Cardano, que dobrou seus preços durante o mês, seguido pela Polkadot, que obteve uma alta de 75%.

Todos os melhores em performance de agosto são membros de um grupo que ficou conhecido como “assassinos da Ethereum” – blockchains de primeira camada, que oferecem taxas baixas, escalabilidade aprimorada e transações rápidas, projetados para suportar aplicativos DeFi e a negociação de tokens não-fungíveis (NFTs).

A especulação intensa acontece em um momento que o Ethereum, o segundo maior blockchain do mundo, atrás somente do bitcoin, se prepara para passar por uma grande atualização no próximo ano conhecida como Ethereum 2.0.

“Nós temos um enorme respeito pelo espírito da comunidade de desenvolvedores da Ethereum”, afirmou Anatoly Yakovenko, CEO da Solana Labs. “Foi uma inspiração, e de muitas formas a rede abriu o caminho para a desintermediação de todos os mercados do mundo, começando com DeFi. Nós estamos do mesmo lado nessa luta”.

A Solana também lançou o Ignition Hackaton com duração de cinco semanas na última terça-feira, 31, que irá focar no desenvolvimento de Web 3.0, DeFi, jogos e NFTs. Enquanto algumas pessoas acreditavam que o Ignition seria o anúncio da queima de tokens da blockchain, um porta-voz da Solana negou a veracidade do rumor.

Com investimentos que incluem Andresseen Horowitz (a16z) e Polychain Capital, a Solana foi fundada em 2017 por Yakovenko e atraiu o interesse de investidores por conta de sua escalabilidade notável, baixos custos de transação e uma rápida velocidade de processamento.

A Ethereum é o lar da comunidade desenvolvedora mais ativa entre os blockchains que utilizam smart contracts, plataformas DeFi, e o OpenSea, marketplace que cresce rapidamente no comércio de NFTs. Mas a rede sofre com o congestionamento e taxas elevadas.

“O ETH sofre com a alta nas taxas de transação em meio ao frenesi dos NFTs, possivelmente fazendo com que mais usuários se sintam atraídos por outros blockchains”, de acordo com um relatório da Arcane Research. “No entanto, no ecossistema DeFi no geral, a Ethereum continua na liderança, e é pouco provável que qualquer outro protocolo destrone sua posição em um futuro próximo”.

