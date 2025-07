Criptomoedas enfrentam aversão a riscos, com mercado à espera do Federal Reserve

O mercado de criptomoedas opera em lateralidade nesta terça-feira, 29. O bitcoin, o ether e outras criptomoedas apresentam pouca variação de preço, indicando uma forte aversão a riscos entre investidores. No radar, estão a decisão de juros do Federal Reserva na quarta-feira, 30, e diversos dados sobre a economia dos Estados Unidos que sairão ao longo da semana.

Dados da plataforma CoinGecko indicam que o bitcoin acumula alta de 0,2% nas últimas 24 horas, cotado em US$ 118.872. O ether também sobre 0,2%, em US$ 3.857. O mercado de criptomoedas como um todo soma uma queda de 4,8% no mesmo período, mas os grandes ativos do setor têm pouca variação.

Durante o Morning Call Crypto desta terça-feira, Lucas Josa, especialista da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, destacou que, mesmo com a pouca variação após fortes altas nas últimas semanas e quedas mais acentuadas recentemente, o mercado cripto ainda se encontra em uma posição favorável.

"O mercado cripto acabou sofrendo bastante, principalmente no final da semana passada. Na sexta-feira, o bitcoin bateu nos US$ 115 mil, puxado principalmente pela preocupação em relação às vendas que estavam sendo feitas pela Galaxy Digital. Agora, aparentemente, essa pressão de venda saiu, mas o ativo precisa lidar com pressão de venda saindo também de outros lugares", destaca.

Segundo o especialista, essa nova pressão de venda surge de um "cenário de aversão a riscos devido à grande quantidade de dados sobre a economia dos Estados Unidos que serão divulgados ao longo da semana". Entre eles, estão possíveis sinalizações do Federal Reserve sobre o futuro da taxa de juros do país e dados de inflação e do mercado de trabalho.

"O mercado certamente já está olhando para isso e antecipando uma possível volatilidade. Muita gente que estava comprada [em criptomoedas] vai tirando um pouco o pé, reduzindo um pouco posição, então acaba vindo pressão de venda por conta disso", afirma.

Josa avalia que a semana deve ser marcada por uma alta volatilidade e aversão a riscos, "deixando ativos mais fracos até que tenha novos dados que deem mais segurança para os investidores retomarem a alocação". Ele acredita que o bitcoin e o ether devem manter a lateralidade nos próximos dias.

"Falta um catalisador para o ether ter novas altas. Um catalisador possível seriam as novas compras por empresas. O grande ponto em relação a isso é que uma hora acaba o capital que as empresas têm para isso e aí perde a sustentação de preço. Qualquer correção que ele pode ter no curto prazo, a não ser que mude alguma coisa no cenário macro, pode ser uma oportunidade de compra", avalia.

Sobre a reunião do Federal Reserve, ele ressalta que o mercado já precifica uma manutenção da atual taxa de juros. "Basta agora acompanhar qual vai ser o direcionamento que o banco central vai trazer. Se vai falar das tarifas, se vai mudar um pouco também o comunicado. A forma como eles se comunicam sempre é muito importante para direcionar um pouco mais as expectativas".

